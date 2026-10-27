Aumentó el sueldo de las empleadas domésticas: las nuevas tarifas por hora en noviembre

El personal de casas particulares tendrá un aumento salarial del 1,6% en noviembre y otro del mismo porcentaje en diciembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualizaciones establecido para el sector. Los incrementos alcanzan a todas las categorías, tanto para quienes trabajan con retiro como para quienes residen en el domicilio donde prestan servicios.

La actualización forma parte de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó aumentos escalonados entre agosto y diciembre. Además, con los haberes de noviembre se incorporará al salario básico el 25% restante de una suma no remunerativa de $20.000 otorgada en agosto.

Los nuevos valores funcionan como pisos salariales y varían según las tareas realizadas y la modalidad de contratación. A esos montos pueden sumarse adicionales establecidos por la normativa laboral.

Cómo fue el cronograma de aumentos para el personal doméstico

La actualización salarial se organizó en cinco tramos mensuales durante el segundo semestre de 2026. Los porcentajes establecidos fueron los siguientes:

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

El incremento de noviembre se calcula sobre los salarios mínimos vigentes en octubre. A esa suba se suma la incorporación al básico del 25% pendiente de la suma extraordinaria de $20.000 dispuesta en agosto.

En diciembre se aplicará otro aumento del 1,6%, con el que finalizará el esquema previsto para este año. Los valores mensuales también se actualizarán de acuerdo con la categoría y la modalidad de trabajo.

Cuánto se cobra por hora en noviembre de 2026

Las remuneraciones mínimas por hora varían según la categoría laboral y la modalidad de contratación. Estos son los valores informados para noviembre:

- Supervisión: $5.339,08 por hora con retiro y $4.923,44 sin retiro.

- Tareas específicas: $5.093,82 por hora con retiro y $4.695,59 sin retiro.

- Caseros: $4.447,11 por hora, únicamente en la modalidad sin retiro.

- Asistencia y cuidado de personas: $4.918,66 por hora con retiro y $4.447,11 sin retiro.

- Tareas generales: $4.447,11 por hora con retiro y $4.170,52 sin retiro.

Los importes corresponden a los mínimos por hora y no incluyen los adicionales que puedan corresponder en cada relación laboral.

La modalidad con retiro comprende a quienes terminan su jornada y regresan a su domicilio particular. En cambio, la modalidad sin retiro se aplica cuando la trabajadora reside en el lugar donde presta servicios.

Qué tareas incluye cada categoría

La escala salarial diferencia cinco categorías de acuerdo con las funciones que desempeña el personal de casas particulares.

Supervisión: comprende la coordinación y el control de las tareas realizadas por otras personas trabajadoras.

Tareas específicas: incluye labores que requieren conocimientos particulares, como determinadas funciones de cocina.

Caseros: corresponde a quienes realizan tareas de cuidado y mantenimiento general de una vivienda en la que residen.

Asistencia y cuidado de personas: abarca el acompañamiento y la atención de niños, adolescentes, personas mayores, enfermas o con discapacidad.

Tareas generales: incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y preparación de comidas, entre otras actividades domésticas.

La categoría y la modalidad de contratación determinan el salario mínimo que debe tomarse como referencia para liquidar los haberes.

Antigüedad, horas extra y zona desfavorable: qué adicionales corresponden

El sueldo final puede superar los valores básicos por la aplicación de adicionales previstos en la normativa laboral.

Antigüedad: corresponde un adicional del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. El cálculo se realiza sobre el salario y contempla el tiempo transcurrido dentro de esa relación laboral.

Horas extra: las horas que exceden la jornada habitual tienen recargos específicos:

50% para las horas trabajadas en días comunes.

100% para las horas realizadas los sábados después de las 13, los domingos y los feriados.

Zona desfavorable: se establece un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para las relaciones laborales comprendidas en las zonas alcanzadas por este beneficio.

El plus se aplica en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Estos conceptos deben considerarse al calcular la remuneración de cada trabajadora, según las condiciones particulares de su empleo.

Cuándo se aplica el próximo aumento

El siguiente incremento salarial será en diciembre, cuando los mínimos del sector subirán otro 1,6%. La actualización completará el cronograma de aumentos establecido para el período comprendido entre agosto y diciembre de 2026.

Con ese último tramo, el personal de casas particulares cerrará el esquema salarial previsto para el año. La definición de nuevos valores quedará sujeta a futuras resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.