Cristian "Cuti" Romero revela por qué pidió el cambio en la final del Mundial 2026
El central, que actualmente está en el Atlético de Madrid, había pedido el cambio en el arranque del segundo tiempo en el partido contra España.
FOTO: "Cuti" Romero reveló que jugó infiltrado la final del Mundial 2026.
Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El defensor del Atlético de Madrid, Cristian Cuti Romero, se pronunció sobre la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, revelando que llegó "con lo justo" al partido. Romero explicó que solicitó el cambio al inicio del segundo tiempo: "Jugué con un par de pastillas e infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo".
Además, el jugador abordó las especulaciones que circularon en las redes sociales acerca de una posible conspiración en la final, donde se observó a una Argentina distinta a la habitual. Al respecto, Cuti expresó que no se siente ofendido, pero dejó claro: "Lo cierto es que España hizo muy bien sus cosas; nosotros llegamos con lo justo".
En una entrevista realizada en las gradas del Riyadh Air Metropolitano, el central, que comparte equipo con Julián Álvarez bajo la dirección del argentino Diego "Cholo" Simeone, respondió a diversas dudas que surgieron en redes sobre el desempeño de la selección en el partido final de la Copa del Mundo 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México, donde España se coronó campeona al ganar 1-0 con un gol de Ferran Torres en tiempo extra.
Romero detalló las circunstancias que lo llevaron a solicitar el cambio: "Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de Aquiles que hasta el día de hoy lo tengo; no pude entrenar casi nada en los días previos a la final, llegué con lo justo, jugué con un par de pastillas e infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo".
El jugador también compartió su frustración por tener que abandonar un partido de tal envergadura: "En ese momento ya te da bronca entrar condicionado, pero uno no puede decir que no a un partido con esa importancia".
En medio de las especulaciones sobre un posible arreglo de partido, Cuti comentó: "Se habla muchas cosas sobre la final, en redes sociales, alguno dice una boludez que se hace viral", y aclaró que lo que realmente ocurrió fue que "España hizo muy bien sus cosas, nosotros llegamos muy justos".
Finalmente, el defensor se refirió a la camiseta número "10" que dejó vacante el astro argentino Lionel Messi. "Le haría a un costado un mural en la AFA y listo, pero no se puede", y sugirió que la camiseta debería ser para Julián Álvarez, quien a su juicio posee las características adecuadas: "Se la daría a Julián Álvarez, cada uno tendrá su candidato, pero lo veo con ese perfil de humildad, familiero, buen chico; la condición la tiene".
Lectura rápida
¿Qué confesó Cuti Romero sobre su salud durante la final?
Reveló que jugó infiltrado y con medicación, ya que llegó con problemas en el tendón de Aquiles.
¿Qué opinó sobre las especulaciones de arreglo en el partido?
Dijo que no se siente ofendido, pero destacó que España hizo bien su trabajo y Argentina llegó en condiciones limitadas.
¿Cuándo y dónde se jugó la final del Mundial 2026?
La final se celebró en el Riyadh Air Metropolitano, donde España ganó 1-0 en tiempo extra.
¿Cuál fue la reacción de Romero al tener que salir del partido?
Expresó frustración por entrar condicionado en un encuentro tan importante.
¿A quién sugiere Romero como el próximo portador de la camiseta número 10?
Propuso que la camiseta debería ser para Julián Álvarez, destacando su humildad y características personales.
[Fuente: Noticias Argentinas]