Cristian "Cuti" Romero revela por qué pidió el cambio en la final del Mundial 2026

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El defensor del Atlético de Madrid, Cristian Cuti Romero, se pronunció sobre la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, revelando que llegó "con lo justo" al partido. Romero explicó que solicitó el cambio al inicio del segundo tiempo: "Jugué con un par de pastillas e infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo".

Además, el jugador abordó las especulaciones que circularon en las redes sociales acerca de una posible conspiración en la final, donde se observó a una Argentina distinta a la habitual. Al respecto, Cuti expresó que no se siente ofendido, pero dejó claro: "Lo cierto es que España hizo muy bien sus cosas; nosotros llegamos con lo justo".

En una entrevista realizada en las gradas del Riyadh Air Metropolitano, el central, que comparte equipo con Julián Álvarez bajo la dirección del argentino Diego "Cholo" Simeone, respondió a diversas dudas que surgieron en redes sobre el desempeño de la selección en el partido final de la Copa del Mundo 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México, donde España se coronó campeona al ganar 1-0 con un gol de Ferran Torres en tiempo extra.

Romero detalló las circunstancias que lo llevaron a solicitar el cambio: "Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de Aquiles que hasta el día de hoy lo tengo; no pude entrenar casi nada en los días previos a la final, llegué con lo justo, jugué con un par de pastillas e infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo".

El jugador también compartió su frustración por tener que abandonar un partido de tal envergadura: "En ese momento ya te da bronca entrar condicionado, pero uno no puede decir que no a un partido con esa importancia".

En medio de las especulaciones sobre un posible arreglo de partido, Cuti comentó: "Se habla muchas cosas sobre la final, en redes sociales, alguno dice una boludez que se hace viral", y aclaró que lo que realmente ocurrió fue que "España hizo muy bien sus cosas, nosotros llegamos muy justos".

Finalmente, el defensor se refirió a la camiseta número "10" que dejó vacante el astro argentino Lionel Messi. "Le haría a un costado un mural en la AFA y listo, pero no se puede", y sugirió que la camiseta debería ser para Julián Álvarez, quien a su juicio posee las características adecuadas: "Se la daría a Julián Álvarez, cada uno tendrá su candidato, pero lo veo con ese perfil de humildad, familiero, buen chico; la condición la tiene".