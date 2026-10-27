MasterChef Celebrity brilló con un rating de 12.7 puntos en su gala de 'última chance'

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- En la noche del lunes 27 de octubre, Telefe se consolidó como el canal más sintonizado, liderando con gran ventaja sobre otros canales de aire. Según datos proporcionados por la medidora Kantar IBOPE, el reality de cocina MasterChef Celebrity alcanzó picos de 12.7 puntos de rating durante su "gala de última chance", la antesala de la gala de eliminación.

El programa, que tiene al frente a Wanda Nara, se destacó como el más visto de la jornada, superando el encendido del domingo. Durante su emisión, el reality mantuvo un sólido promedio de 11 puntos, mostrando una tendencia al alza en su rating.

En un análisis más detallado, se observó que a las 22:27 el programa registró 11.1 puntos de rating, después de alcanzar un pico de 11.3 puntos minutos antes. Mientras los participantes se esforzaban en la preparación de sus platos, el programa escaló hasta los 12.7 puntos a las 22:44.

El momento culminante se produjo cuando el exigente jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, evaluó las creaciones de los participantes, lo que llevó a MasterChef Celebrity a alcanzar su mejor marca de la noche.