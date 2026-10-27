MasterChef Celebrity brilló con un rating de 12.7 puntos en su gala de 'última chance'
El reality conducido por Wanda Nara logró superar los 12 puntos de rating, convirtiéndose en el programa más visto del lunes 27 de octubre.
FOTO: MasterChef Celebrity
Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- En la noche del lunes 27 de octubre, Telefe se consolidó como el canal más sintonizado, liderando con gran ventaja sobre otros canales de aire. Según datos proporcionados por la medidora Kantar IBOPE, el reality de cocina MasterChef Celebrity alcanzó picos de 12.7 puntos de rating durante su "gala de última chance", la antesala de la gala de eliminación.
El programa, que tiene al frente a Wanda Nara, se destacó como el más visto de la jornada, superando el encendido del domingo. Durante su emisión, el reality mantuvo un sólido promedio de 11 puntos, mostrando una tendencia al alza en su rating.
En un análisis más detallado, se observó que a las 22:27 el programa registró 11.1 puntos de rating, después de alcanzar un pico de 11.3 puntos minutos antes. Mientras los participantes se esforzaban en la preparación de sus platos, el programa escaló hasta los 12.7 puntos a las 22:44.
El momento culminante se produjo cuando el exigente jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, evaluó las creaciones de los participantes, lo que llevó a MasterChef Celebrity a alcanzar su mejor marca de la noche.
Lectura rápida
¿Qué programa tuvo el mayor rating el lunes?
MasterChef Celebrity alcanzó 12.7 puntos de rating.
¿Quién conduce MasterChef Celebrity?
El programa es conducido por Wanda Nara.
¿A qué hora alcanzó su pico de rating?
El pico de 12.7 puntos se registró a las 22:44.
¿Cuál fue el rating promedio durante la emisión?
El programa mantuvo un promedio de 11 puntos de rating.
¿Quiénes forman parte del jurado?
El jurado está compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.
[Fuente: Noticias Argentinas]