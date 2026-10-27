Temporal en Chile: tornado EF-2 causa heridos y daños en viviendas y colegios

Buenos Aires, 27 octubre (NA-Xinhua) — Un nuevo temporal primaveral que azotó la zona centro-sur de Chile provocó en las últimas horas un tornado que dejó una persona herida, más de 70 viviendas afectadas y graves daños en un colegio, además del desborde de una quebrada en un sector residencial de Santiago y la caída de un rayo sobre una estación ferroviaria, informaron las autoridades del país sudamericano.

El tornado se registró en la comuna de Requínoa, en la zona central de Chile, y dejó 70 viviendas dañadas y una persona con lesiones leves, detalló el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la región central chilena de O'Higgins, Marcelo Montecinos.

Asimismo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) precisó que el tornado fue clasificado como EF-2 y tuvo rangos de vientos que oscilaron entre los 179 y 218 kilómetros por hora, que además dejaron un establecimiento educacional dañado e interrumpió el servicio de electricidad de unos 7.760 clientes.

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, explicó que el Colegio Tricahue sufrió daños mientras permanecían estudiantes en el establecimiento, comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

"Sufrió daños importantísimos. Destrucción total diría yo, del gimnasio, techumbres, ventanales", indicó el funcionario comunal, según declaraciones que publica Xinhua.

En tanto, en la comuna de Talca, a unos 240 kilómetros al sur de la capital, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) confirmó la caída de un rayo sobre la estación local durante las tormentas eléctricas que afectaron a la zona central del país.

La compañía de trenes precisó que la descarga eléctrica no afectó a pasajeros ni a los trenes del servicio Chillán-Estación Central, que conecta la capital con el área centro-sur del país.

Por otra parte, en Santiago, las intensas lluvias y granizadas provocaron inundaciones durante la tarde en el sector residencial de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, ubicada en las estribaciones de la cordillera de los Andes.

Durante la noche del lunes, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, informó del desborde de la Quebrada Honda, en Las Condes, lo que llevó a Senapred a pedir a los residentes mantenerse a resguardo y seguir las instrucciones de las autoridades.

Previamente, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, había advertido sobre la entrada de agua en varias viviendas y recomendado a los vecinos permanecer en sus hogares.

Tenemos "un par de casas con agua, el consejo es resguardarse, no salir a la calle", señaló a la prensa local. El Senapred declaró alerta roja por riesgo de remociones en masa en diez comunas de la región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

El nuevo temporal se produjo apenas semanas después de que un aluvión afectara, el pasado 8 de octubre, unas 200 hectáreas de sectores residenciales situados en las laderas de la cordillera de los Andes, en la capital chilena.

Aquella catástrofe natural dejó al menos seis personas lesionadas y cubrió de barro calles, vehículos y viviendas.

Desde la llegada de la primavera, la zona centro-sur de Chile ha sido afectada por diversos temporales, acompañados de tormentas eléctricas, fuertes lluvias, granizadas y aluviones, fenómenos que expertos vincularon con la influencia del fenómeno meteorológico conocido como El Niño.