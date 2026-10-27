Dilma Rousseff recibirá indemnización mensual por persecución política durante la dictadura

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016), recibirá una indemnización mensual de 17.562,80 reales (unos 3.282,77 dólares), además de 6,6 millones de reales (unos 1,23 millones de dólares) en valores retroactivos, por la persecución política sufrida durante la dictadura militar (1964-1985).

La medida fue publicada este martes por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía en el Diario Oficial. La ordenanza, que cumple una determinación judicial, establece una reparación económica de carácter indemnizatorio, con pago mensual, permanente y continuado.

En mayo de 2025, la Comisión de Amnistía reconoció por unanimidad a Rousseff como amnistiada política y aprobó una reparación económica en un único pago.

En cumplimiento de la decisión de la Justicia, el Gobierno cambió la modalidad de reparación, que pasó de ser un pago único a un pago mensual y continuado, además de los valores retroactivos.

Rousseff fue detenida en 1970, a los 22 años, cuando integraba la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares), una organización de resistencia armada contra la dictadura militar. La ex presidenta permaneció encarcelada durante casi tres años y fue sometida a torturas físicas y psicológicas, incluyendo descargas eléctricas y ahogamiento.

Tras salir de prisión, se mudó a Rio Grande do Sul y comenzó a trabajar en la Fundación de Economía y Estadística en 1975. Dos años después, fue apartada de la institución tras ser incluido su nombre en una lista de personas clasificadas como "comunistas infiltradas en el gobierno".

La solicitud de amnistía política fue presentada en 2002. El trámite quedó suspendido a petición de la propia Dilma durante su paso por el Gobierno Federal y por la Presidencia de la República, cargo que ocupó de 2011 a 2016. La ex presidenta encabeza en la actualidad el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), conocido como el Banco del BRICS, con sede en Shanghai, China.