Argentinos Juniors se impuso ante Independiente Rivadavia y sigue en la lucha por el Clausura

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) – Argentinos Juniors logró una victoria clave al vencer a Independiente Rivadavia por 1-0, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputó en el estadio Diego Armando Maradona, donde el equipo local mostró un rendimiento sólido.

El único tanto del encuentro se produjo a los 22 minutos de la segunda mitad, gracias a un remate de larga distancia de Sebastián Prieto, que sorprendió al arquero Nicolás Bolcato. Este triunfo asegura la clasificación de Argentinos a los octavos de final del torneo.

Con esta victoria, el "Bicho" comparte el liderazgo de la zona B y también se encuentra en la parte alta de la tabla anual, acumulando 28 puntos en su grupo y 57 en la general. Sin embargo, se ubica en segundo lugar en ambas tablas debido a la diferencia de gol, empatado en puntos con Rosario Central y Boca Juniors.

Por otro lado, el equipo dirigido por Alfredo Berti se encuentra en la novena posición de su grupo, con 18 unidades. El próximo desafío para Argentinos Juniors será el lunes 2 de noviembre, cuando visiten a Atlético Tucumán a las 21:15. Independiente Rivadavia, por su parte, recibirá a Banfield en simultáneo.

El encuentro comenzó con una llegada temprana del local, a los dos minutos, cuando Nicolás Oroz intentó un remate desde el borde del área que fue detenido por Bolcato. Seis minutos después, Matías Fernández tuvo una oportunidad para la visita, pero su tiro se fue desviado.

La primera jugada de peligro se produjo a los 28 minutos de la primera parte, cuando Alex Vigo lanzó un disparo que hizo trabajar al arquero Brayan Cortés. Gastón Verón también estuvo cerca de marcar, pero su tiro fue bloqueado.

La segunda mitad comenzó con una llegada de Argentinos, con un remate de Verón que no fue lo suficientemente preciso. Finalmente, Prieto desató la euforia en el estadio con su gol a los 67 minutos, asegurando tres puntos vitales para su equipo.

A medida que se acercaba el final del partido, un centro al segundo palo fue bajado por Leonel Bucca, pero su remate se fue por encima del travesaño, dejando el marcador en 1-0.