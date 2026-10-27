En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Central, entre la "fórmula Tucumán" y un partido sin margen para especular

La preparación del equipo se desarrolla con la premisa de no dejar lugar a especulaciones. Sin Ibarra, Almirón analiza el once. Además, designaron al árbitro: Merlos      

27/10/2026 | 23:14Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Rosario Central vs. Atlético Tucumán. Torneo Clausura.

FOTO: Rosario Central vs. Atlético Tucumán. Torneo Clausura.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. La actualidad de Rosario Central con Marcelo Lamberti.

    Estadio 3

    Episodios

Marcelo Lamberti Por Marcelo Lamberti

Rosario Central afronta un nuevo compromiso con la necesidad de conseguir una victoria y la atención puesta en la conformación del equipo. Entre las principales incógnitas aparece la posibilidad de que Axel Werner sea titular en el arco, mientras que el recuerdo de la denominada “fórmula Tucumán” vuelve a instalarse como referencia para definir la formación.

La preparación del equipo se desarrolla con la premisa de no dejar lugar a especulaciones. Central necesita sumar un triunfo en un encuentro que se disputará sin público visitante, en un contexto que aumenta la expectativa en torno a la estrategia del entrenador y a los nombres que integrarán el once inicial.

Uno de los focos está puesto en el arco. La actualidad de Ledesma y la posibilidad de que Werner vaya desde el arranque abre interrogantes sobre la conformación definitiva del equipo y se convierte en uno de los aspectos a seguir en la previa. Su eventual presencia entre los titulares es una de las cuestiones que concentra la atención antes del partido.

También aparece como referencia el antecedente conocido como la “fórmula Tucumán”, una alternativa de formación vinculada a un equipo que, en aquella oportunidad, no contó con Ibarra. Ese recuerdo vuelve a ponerse sobre la mesa al analizar las opciones disponibles y los posibles ajustes para el próximo compromiso.

En paralelo, quedó confirmada la terna arbitral. Andrés Merlos será el árbitro principal, acompañado por Marcelo Bistocco y Matías Balmaceda como asistentes. José Carreras estará a cargo del VAR.

Lectura rápida

¿Qué necesita Rosario Central en su próximo partido?
Rosario Central necesita conseguir una victoria en su próximo compromiso.

¿Quién es una de las incógnitas en el equipo?
La posibilidad de que Axel Werner sea titular en el arco es una de las principales incógnitas.

¿Cuándo se disputará el encuentro?
El encuentro se disputará sin público visitante, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Quiénes conforman la terna arbitral?
La terna arbitral está conformada por Andrés Merlos como árbitro principal, Marcelo Bistocco y Matías Balmaceda como asistentes, y José Carreras a cargo del VAR.

¿Qué es la “fórmula Tucumán”?
La “fórmula Tucumán” es un antecedente de formación que se analiza para el próximo compromiso, recordando que en esa ocasión no estuvo Ibarra.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf