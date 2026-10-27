Central, entre la "fórmula Tucumán" y un partido sin margen para especular

Por Marcelo Lamberti

Rosario Central afronta un nuevo compromiso con la necesidad de conseguir una victoria y la atención puesta en la conformación del equipo. Entre las principales incógnitas aparece la posibilidad de que Axel Werner sea titular en el arco, mientras que el recuerdo de la denominada “fórmula Tucumán” vuelve a instalarse como referencia para definir la formación.

La preparación del equipo se desarrolla con la premisa de no dejar lugar a especulaciones. Central necesita sumar un triunfo en un encuentro que se disputará sin público visitante, en un contexto que aumenta la expectativa en torno a la estrategia del entrenador y a los nombres que integrarán el once inicial.

Uno de los focos está puesto en el arco. La actualidad de Ledesma y la posibilidad de que Werner vaya desde el arranque abre interrogantes sobre la conformación definitiva del equipo y se convierte en uno de los aspectos a seguir en la previa. Su eventual presencia entre los titulares es una de las cuestiones que concentra la atención antes del partido.

También aparece como referencia el antecedente conocido como la “fórmula Tucumán”, una alternativa de formación vinculada a un equipo que, en aquella oportunidad, no contó con Ibarra. Ese recuerdo vuelve a ponerse sobre la mesa al analizar las opciones disponibles y los posibles ajustes para el próximo compromiso.

En paralelo, quedó confirmada la terna arbitral. Andrés Merlos será el árbitro principal, acompañado por Marcelo Bistocco y Matías Balmaceda como asistentes. José Carreras estará a cargo del VAR.