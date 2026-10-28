El cerebro autista procesa rostros de manera diferente a lo que se pensaba

Un estudio reciente publicado en Nature Mental Health ha revelado que el cerebro de los niños autistas procesa los rostros de manera diferente a como se pensaba. Los investigadores encontraron que las señales cerebrales asociadas con el reconocimiento de rostros se especializan más a medida que los niños neurotípicos crecen, mientras que en los niños autistas se observó un cambio mucho menor.

Esta investigación, liderada por James McPartland, profesor en el Child Study Center y director del Center for Brain and Mind Health, involucró a aproximadamente 400 niños autistas. Utilizando la electroencefalografía (EEG), los científicos examinaron señales eléctricas registradas en todo el cuero cabelludo, lo que les permitió obtener una imagen más completa de cómo se procesa la percepción de rostros en el autismo.

Los resultados mostraron que la actividad cerebral relacionada con el reconocimiento de rostros era menos claramente distinguible en los participantes autistas. Además, se identificó una diferencia notable en el desarrollo: mientras que en los niños neurotípicos la respuesta del cerebro a los rostros se volvía más especializada con la edad, en los niños autistas no se observó el mismo patrón.

"Esta es la primera vez que hemos aprovechado la totalidad de la información rica proporcionada por un registro de EEG para entender la percepción facial y el autismo", afirmó McPartland.

El estudio sugiere que las diferencias en el procesamiento facial pueden comenzar antes de lo que se había establecido anteriormente. La investigación se centró en un cambio en la actividad eléctrica conocido como N170, que típicamente ocurre 170 milisegundos después de ver un rostro. Los hallazgos indicaron que las diferencias en el procesamiento de rostros pueden surgir en etapas más tempranas de la percepción visual.

Estas diferencias en la actividad cerebral podrían influir en cómo se diagnostica el autismo y en el desarrollo de intervenciones de apoyo. McPartland señaló que la comprensión de cómo se desarrolla el procesamiento facial en el cerebro podría ayudar a identificar enfoques más útiles y apropiados para apoyar a los niños autistas.

Sin embargo, los investigadores enfatizaron que el autismo no necesariamente genera dificultades que requieran intervención. Muchos individuos neurodivergentes experimentan poco o ningún impedimento relacionado con su autismo y pueden no necesitar apoyo adicional.

El estudio también plantea la posibilidad de que los nuevos patrones de actividad cerebral relacionados con el reconocimiento facial puedan contribuir a la búsqueda de formas más objetivas de evaluar el autismo. Actualmente, los clínicos diagnostican el autismo principalmente evaluando el comportamiento, ya que no hay pruebas biológicas confiables disponibles para un diagnóstico rutinario.

En resumen, esta investigación proporciona una nueva perspectiva sobre cómo los cerebros autistas procesan los rostros y cómo esas respuestas cambian a lo largo de la infancia, lo que podría abrir nuevas puertas para el diagnóstico temprano y el apoyo a estas personas.