Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 23° y una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 49%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles cómodos y la visibilidad será excelente. El viento, aunque leve, aportará frescura a la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 29 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29° con cielo despejado. Para el viernes 30 de octubre, se prevén lluvias intensas, con una mínima de 16° y una máxima de 31°. El sábado 31 de octubre, el clima mejorará con cielo despejado, mínima de 15° y máxima de 30°. El domingo 1 de noviembre, se esperan lluvias ligeras, con mínima de 18° y máxima de 26°. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30° con cielo parcialmente nublado.