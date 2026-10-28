Buenos Aires celebra la devolución de 1.000 propiedades usurpadas a sus legítimos dueños

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, comunicó que su gestión ha logrado recuperar 1.000 propiedades usurpadas y devolvérselas a sus legítimos dueños.

Este importante logro fue celebrado en un emotivo encuentro en la sede de Parque Patricios con los propietarios de los inmuebles, quienes compartieron sus historias de años de espera y lucha por recuperar lo que les pertenecía.

"Perdón por todo el tiempo en el que la política les falló. Perdón por los años en los que tuvieron que ver cómo otros disponían de lo suyo. No debieron esperar tanto. En algunos casos, hasta 40 años de trámites y frustraciones: 40 años en los que reclamar lo propio parecía más difícil que quedarse con lo ajeno", expresó Jorge Macri a los presentes.

Además, agregó: "Empezamos a reparar una injusticia que se naturalizó durante años. Hay familias que recuperaron su casa, comercios que recuperaron su fuente de trabajo, hijos y nietos que recuperaron lo que sus padres y abuelos construyeron con esfuerzo. También hay barrios enteros que han recuperado su tranquilidad. Porque la propiedad privada no es solo una cuestión económica, es una cuestión de libertad y moral".

En este marco, el propietario Daniel Azzaroni miró al cielo y dijo: "¡Viste viejo, se logró!" en homenaje a su padre, al comentar que logró recuperar la casa de su infancia en Entre Ríos 542, tras casi 10 años de litigio. "Cuando me quedé sin nada, lloré como ese nene que se había criado ahí. Se sufrió mucho", añadió.

Por su parte, Luciana Palacio compartió su experiencia sobre la recuperación del hotel pensión de su abuelo gallego en la calle Chile, tomado durante seis años. "Fue un alivio, pensé que no lo iba a recuperar jamás, me enteré del operativo y salí corriendo a verlo. Los usurpadores me pedían cifras millonarias para devolvérmelo", comentó.

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el diputado Cristian Ritondo, que promueve la Ley de Inviolabilidad Privada en el Congreso; así como otros funcionarios y diputados de la Ciudad.

Cómo fue el operativo 1.000

El operativo número 1.000 se realizó en una galería y un predio anexo que estaban ocupados desde hacía 15 años en Mataderos. Ubicada en Cafayate 1642, a metros de la avenida Juan Bautista Alberdi, fue desalojada por la Policía porteña después de que vecinos denunciaran a los okupas por venta de drogas y robos. Incluso alumnos de una escuela cercana habían sido víctimas de hurtos.

"A quienes creen que pueden usurpar una propiedad sin consecuencias se les terminó la impunidad. Los vamos a encontrar y caeremos con todo el peso de la ley", advirtió Jorge Macri, quien también afirmó: "Detrás de una usurpación hay delincuentes que lucran con la necesidad; mafias, narcos y redes vinculadas a delitos graves. El que usurpa no es una víctima, es un delincuente".

Las propiedades recuperadas

Entre las propiedades recuperadas se encuentran:

Casas que funcionaban como talleres textiles clandestinos en Flores y Parque Chas, donde trabajaban 17 menores.

Predios del Estado porteño usurpados por organizaciones sociales.

Hoteles que en lugar de recibir pasajeros ocultaban delincuentes y eran búnkers de drogas.

Ex fábricas que estuvieron a punto de convertirse en villas.

Edificios enteros, ocupados ilegalmente durante décadas, sin servicios básicos.

Desde el Gobierno de la Ciudad, se informó que, desde el inicio de la política de recuperación de inmuebles, los desalojos se realizaron mayormente en Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución y Flores.

Además, se recuperaron propiedades de diversas características, incluyendo viviendas particulares, edificios y propiedades de valor arquitectónico, como la Casa Blaquier y la Galería del Terror.

Cómo se recuperan las propiedades tomadas

La recuperación de propiedades se realiza a través de un trabajo conjunto entre la Policía de la Ciudad, organismos judiciales y áreas del Gobierno porteño. El proceso inicia con denuncias de propietarios y vecinos, y se complementa con reuniones que Jorge Macri y su Gabinete mantienen en los barrios.

Los operativos también involucran a diversas áreas del Gobierno, asegurando una asistencia integral a los afectados y evaluando alternativas de apoyo para los ocupantes.

Finalmente, se detalló que, a través de estos operativos, el Gobierno porteño ha devuelto a sus legítimos dueños propiedades por un valor equivalente a más de 500 millones de dólares.