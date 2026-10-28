Tragedia en Gerli: un hombre arrollado por el tren Roca genera demoras en el servicio
Los ramales Alejandro Korn, Bosques Vía Temperley y Ezeiza circulan por vías alternativas debido a la colisión.
FOTO: Tragedia en Gerli: un hombre arrollado por el tren Roca genera demoras en el servicio
Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- Una persona murió este miércoles al ser arrollada por una formación del tren Roca en la estación Gerli, lo que provocó que el servicio funcionara con demoras y cancelaciones.
Fuentes de Trenes Argentinos informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los ramales Alejandro Korn, Bosques Vía Temperley y Ezeiza circulan por vías alternativas debido a la colisión.
El hecho ocurrió a las 15:32 en la localidad ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda, donde la persona se arrojó a las vías.
En desarrollo...
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Gerli?
Una persona fue arrollada por un tren Roca, resultando en su muerte.
¿A qué hora sucedió el incidente?
El hecho ocurrió a las 15:32.
¿Qué servicios se vieron afectados?
Los ramales Alejandro Korn, Bosques Vía Temperley y Ezeiza presentan demoras y circulan por vías alternativas.
¿Dónde tuvo lugar el accidente?
En la estación Gerli, en el partido de Avellaneda, Buenos Aires.
¿Qué información se tiene sobre la víctima?
Se trata de una persona que se arrojó a las vías del tren.
[Fuente: Noticias Argentinas]