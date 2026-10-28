FOTO: Tragedia en Gerli: un hombre arrollado por el tren Roca genera demoras en el servicio

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Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- Una persona murió este miércoles al ser arrollada por una formación del tren Roca en la estación Gerli, lo que provocó que el servicio funcionara con demoras y cancelaciones.

Fuentes de Trenes Argentinos informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los ramales Alejandro Korn, Bosques Vía Temperley y Ezeiza circulan por vías alternativas debido a la colisión.

El hecho ocurrió a las 15:32 en la localidad ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda, donde la persona se arrojó a las vías.

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