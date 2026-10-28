En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Superclásico: Boca y River se enfrentan en La Bombonera en un duelo clave por el torneo

Este domingo 1° de noviembre, Boca recibe a River en un nuevo Superclásico, buscando ampliar su ventaja histórica en el estadio Alberto J. Armando. La rivalidad se intensifica con el torneo en juego.

28/10/2026 | 15:28Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Se viene una nueva edición del Superclásico.

FOTO: Se viene una nueva edición del Superclásico.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El próximo domingo 1° de noviembre, a las 15:00, Boca Juniors se enfrentará a River Plate en el emblemático Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. En este esperado Superclásico, el equipo local intentará reafirmar su ventaja histórica, que se traduce en 25 triunfos en su estadio a lo largo de los años.

Desde la apertura de La Bombonera en 1940, los equipos han disputado un total de 106 encuentros oficiales en este recinto, dejando un saldo de 48 victorias para Boca, 23 para River y 35 empates.

En el contexto general de todos los partidos, la ventaja de Boca es de seis encuentros, con un total de 266 enfrentamientos donde Boca festejó en 94 ocasiones, River en 88 y hubo 84 empates.

La historia reciente en La Bombonera muestra una paridad notable en los últimos diez encuentros oficiales, aunque el más reciente favorece al equipo local. Boca, que presenta un 45,3 por ciento de efectividad como local ante su eterno rival, llega al partido con dos victorias consecutivas en el historial, incluyendo un 2 a 0 en La Bombonera a finales de 2025 y un 1 a 0 en el Monumental en abril de 2026.

Actualmente, en la tabla del torneo, Boca lidera con 57 puntos, posicionándose en zona de Copa Libertadores 2027, mientras que River, dirigido por Leonardo Ponzio, acumula 52 unidades y busca asegurar su clasificación a los torneos internacionales.

Lectura rápida

¿Cuándo se juega el Superclásico?
El Superclásico se disputará el domingo 1° de noviembre a las 15:00.

¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

¿Cuál es el historial reciente entre ambos equipos?
En los últimos diez partidos, Boca y River han mostrado paridad, aunque Boca ganó el último encuentro.

¿Qué posición ocupa Boca en la tabla?
Boca lidera la tabla del torneo con 57 puntos.

¿Qué busca River en este partido?
River, con 52 puntos, busca asegurar su clasificación a los torneos internacionales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf