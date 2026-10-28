Superclásico: Boca y River se enfrentan en La Bombonera en un duelo clave por el torneo
Este domingo 1° de noviembre, Boca recibe a River en un nuevo Superclásico, buscando ampliar su ventaja histórica en el estadio Alberto J. Armando. La rivalidad se intensifica con el torneo en juego.
FOTO: Se viene una nueva edición del Superclásico.
Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El próximo domingo 1° de noviembre, a las 15:00, Boca Juniors se enfrentará a River Plate en el emblemático Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. En este esperado Superclásico, el equipo local intentará reafirmar su ventaja histórica, que se traduce en 25 triunfos en su estadio a lo largo de los años.
Desde la apertura de La Bombonera en 1940, los equipos han disputado un total de 106 encuentros oficiales en este recinto, dejando un saldo de 48 victorias para Boca, 23 para River y 35 empates.
En el contexto general de todos los partidos, la ventaja de Boca es de seis encuentros, con un total de 266 enfrentamientos donde Boca festejó en 94 ocasiones, River en 88 y hubo 84 empates.
La historia reciente en La Bombonera muestra una paridad notable en los últimos diez encuentros oficiales, aunque el más reciente favorece al equipo local. Boca, que presenta un 45,3 por ciento de efectividad como local ante su eterno rival, llega al partido con dos victorias consecutivas en el historial, incluyendo un 2 a 0 en La Bombonera a finales de 2025 y un 1 a 0 en el Monumental en abril de 2026.
Actualmente, en la tabla del torneo, Boca lidera con 57 puntos, posicionándose en zona de Copa Libertadores 2027, mientras que River, dirigido por Leonardo Ponzio, acumula 52 unidades y busca asegurar su clasificación a los torneos internacionales.
Lectura rápida
¿Cuándo se juega el Superclásico?
El Superclásico se disputará el domingo 1° de noviembre a las 15:00.
¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.
¿Cuál es el historial reciente entre ambos equipos?
En los últimos diez partidos, Boca y River han mostrado paridad, aunque Boca ganó el último encuentro.
¿Qué posición ocupa Boca en la tabla?
Boca lidera la tabla del torneo con 57 puntos.
¿Qué busca River en este partido?
River, con 52 puntos, busca asegurar su clasificación a los torneos internacionales.
[Fuente: Noticias Argentinas]