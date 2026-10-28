Superclásico: Boca y River se enfrentan en La Bombonera en un duelo clave por el torneo

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El próximo domingo 1° de noviembre, a las 15:00, Boca Juniors se enfrentará a River Plate en el emblemático Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. En este esperado Superclásico, el equipo local intentará reafirmar su ventaja histórica, que se traduce en 25 triunfos en su estadio a lo largo de los años.

Desde la apertura de La Bombonera en 1940, los equipos han disputado un total de 106 encuentros oficiales en este recinto, dejando un saldo de 48 victorias para Boca, 23 para River y 35 empates.

En el contexto general de todos los partidos, la ventaja de Boca es de seis encuentros, con un total de 266 enfrentamientos donde Boca festejó en 94 ocasiones, River en 88 y hubo 84 empates.

La historia reciente en La Bombonera muestra una paridad notable en los últimos diez encuentros oficiales, aunque el más reciente favorece al equipo local. Boca, que presenta un 45,3 por ciento de efectividad como local ante su eterno rival, llega al partido con dos victorias consecutivas en el historial, incluyendo un 2 a 0 en La Bombonera a finales de 2025 y un 1 a 0 en el Monumental en abril de 2026.

Actualmente, en la tabla del torneo, Boca lidera con 57 puntos, posicionándose en zona de Copa Libertadores 2027, mientras que River, dirigido por Leonardo Ponzio, acumula 52 unidades y busca asegurar su clasificación a los torneos internacionales.