Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

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El número de sorteo 18927 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5043, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5043

2° 8968

3° 3510

4° 1263

5° 0818

6° 2927

7° 5609

8° 3485

9° 6793

10° 7816

11° 3274

12° 3900

13° 6704

14° 3602

15° 1977

16° 8409

17° 4947

18° 8415

19° 8822

20° 0843