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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

El sorteo número 18927 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 28 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 5043, que se interpreta como A primera (Balcon).

28/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18927 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5043, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5043
2° 8968
3° 3510
4° 1263
5° 0818
6° 2927
7° 5609
8° 3485
9° 6793
10° 7816
11° 3274
12° 3900
13° 6704
14° 3602
15° 1977
16° 8409
17° 4947
18° 8415
19° 8822
20° 0843

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18927 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 28 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5043, interpretado como A primera (Balcon).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados están disponibles en la página oficial de la quiniela.

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