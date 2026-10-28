Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.
El sorteo número 18927 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 28 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 5043, que se interpreta como A primera (Balcon).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18927 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5043, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Balcon).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5043
2° 8968
3° 3510
4° 1263
5° 0818
6° 2927
7° 5609
8° 3485
9° 6793
10° 7816
11° 3274
12° 3900
13° 6704
14° 3602
15° 1977
16° 8409
17° 4947
18° 8415
19° 8822
20° 0843
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18927 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 28 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5043, interpretado como A primera (Balcon).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados están disponibles en la página oficial de la quiniela.