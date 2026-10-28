El dilema del "Vasco" Arruabarrena para el Superclásico: ¿Flores en el banco de suplentes?

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- Boca se entrenó con la nueva pelota del fútbol argentino en Ezeiza, enfocándose en el Superclásico, donde su técnico, Rodolfo Arruabarrena, tiene incertidumbres respecto a la dupla de ataque que saltará al campo este domingo frente a River en la Bombonera.

El "Vasco" tiene casi todo preparado para su primer enfrentamiento con su eterno rival tras más de una década, pero la gran incógnita radica en quién será el acompañante del delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Aunque en los últimos encuentros, el puesto fue ocupado por Leonel Flores, el juvenil podría ser relegado al banco debido a un rendimiento por debajo de lo esperado, algo que ha llamado la atención del entrenador.

Arruabarrena está evaluando las alternativas disponibles, incluyendo al colombiano Sebastián Villa, quien ha tenido un desempeño destacado al ingresar desde el banco, como sucedió ante Independiente, donde asistió a "Jagger" Herrera para el gol de la victoria. Otra opción es Alan Velasco, quien ha mostrado buenas actuaciones, aunque también ha sido titular en Avellaneda.

Ambos jugadores han sabido aprovechar los minutos que les ha brindado el entrenador, quien ha variado la dupla atacante en la Copa Sudamericana, así como en el torneo local, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

A pocos días del Superclásico ante River, Boca se entrenó en el predio de Ezeiza con la nueva pelota que hará su debut este domingo, a las 15:00, en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", en el partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Este encuentro es crucial para ambos equipos, que buscan sumar puntos para alcanzar sus respectivos objetivos, ya que se desarrolla en una etapa decisiva del campeonato, donde el "Xeneize" lidera la tabla anual junto a Argentinos Juniors y busca una nueva victoria que lo acerque cada vez más al título de campeón de Liga.

Por su parte, el "Millonario" se ha acomodado en los puestos de clasificación para los playoffs en el Torneo Clausura y mantiene una mínima posibilidad de pelear por el título de campeón de Liga, aunque su situación depende de una serie de resultados que deben favorecerlo.