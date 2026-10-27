Mastrángelo dirigirá en La Plata al puntero Instituto
Conocé las designaciones de la fecha 15, la penúltima del Clausura de Primera División.
27/10/2026 | 19:22Redacción Cadena 3
FOTO: Mastrángelo arbitrará Estudiantes - Instituto
Estos los árbitros designados de la 15ª y penúltima fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Hernán Mastrángelo dirigirá en La Plata a Estudiantes contra Instituto, el último clasificado a las copas internacionales de 2027.
Viernes 30 de octubre
A las 19: Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia
Árbitro: Juan Pablo Loustau... VAR: Nicolás Lamolina
A las 19: Huracán – Tigre
Árbitro: Leandro Rey Hilfer... VAR: Juan Pafundi
A las 21.15: Sarmiento – Rosario Central
Árbitro: Andrés Merlos... VAR: José Carreras
A las 21.15: Racing – Aldosivi
Árbitro: Nazareno Arasa... VAR: Yamil Possi
Sábado 31 de octubre
A las 17: Deportivo Riestra – Talleres
Árbitro: Darío Herrera... VAR: Sebastián Habib
A las 19.15: Vélez – San Lorenzo
Árbitro: Facundo Tello... VAR: Fernando Espinoza
A las 21.30: Estudiantes – Instituto
Árbitro: Hernán Mastrángelo... VAR: Fernando Echenique
Domingo 1° de noviembre
A las 15: Boca – River
Árbitro: Nicolás Ramírez... VAR: Silvio Trucco
A las 18.30: Newell’s – Unión
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora... VAR: Germán Delfino
A las 18.30: Belgrano – Barracas Central
Árbitro: Bryan Ferreyra... VAR: Héctor Paletta
A las 20.45: Lanús – Gimnasia (M)
Árbitro: Pablo Echavarría... VAR: Adrián Franklin
Lunes 2 de noviembre
A las 19: Platense – Central Córdoba
Árbitro: Pablo Dóvalo... VAR: Gastón Monson Brizuela
A las 19: Defensa y Justicia – Independiente
Árbitro: Sebastián Martínez... VAR: Lucas Novelli
A las 21.15: Atlético Tucumán – Argentinos
Árbitro: Yael Falcón Pérez... VAR: Fabricio Llobet
A las 21.15: Ind. Rivadavia – Banfield
Árbitro: Álvaro Carranza... VAR: Maximiliano Macheroni
Lectura rápida
¿Quiénes son los árbitros designados para la 15ª fecha del Torneo Clausura? Los árbitros son Hernán Mastrángelo, Juan Pablo Loustau, Leandro Rey Hilfer, Andrés Merlos, Nazareno Arasa, Darío Herrera, Facundo Tello, Nicolás Ramírez, Daniel Edgardo Zamora, Bryan Ferreyra, Pablo Echavarría, Pablo Dóvalo, Sebastián Martínez, Yael Falcón Pérez, y Álvaro Carranza.
¿Cuándo se jugarán los partidos? Los partidos se jugarán entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.
¿Dónde se llevará a cabo el partido entre Estudiantes e Instituto? El partido se llevará a cabo en La Plata.
¿Por qué es importante el partido entre Estudiantes e Instituto? Es importante porque Instituto es el último clasificado a las copas internacionales de 2027.
¿Cómo se organizan los partidos? Los partidos están organizados en horarios específicos, comenzando a las 19:00 y finalizando a las 21:15 en diferentes sedes.