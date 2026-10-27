Mastrángelo dirigirá en La Plata al puntero Instituto

Estos los árbitros designados de la 15ª y penúltima fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hernán Mastrángelo dirigirá en La Plata a Estudiantes contra Instituto, el último clasificado a las copas internacionales de 2027.

Viernes 30 de octubre

A las 19: Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia

Árbitro: Juan Pablo Loustau... VAR: Nicolás Lamolina

A las 19: Huracán – Tigre

Árbitro: Leandro Rey Hilfer... VAR: Juan Pafundi

A las 21.15: Sarmiento – Rosario Central

Árbitro: Andrés Merlos... VAR: José Carreras

A las 21.15: Racing – Aldosivi

Árbitro: Nazareno Arasa... VAR: Yamil Possi

Sábado 31 de octubre

A las 17: Deportivo Riestra – Talleres

Árbitro: Darío Herrera... VAR: Sebastián Habib

A las 19.15: Vélez – San Lorenzo

Árbitro: Facundo Tello... VAR: Fernando Espinoza

A las 21.30: Estudiantes – Instituto

Árbitro: Hernán Mastrángelo... VAR: Fernando Echenique

Domingo 1° de noviembre

A las 15: Boca – River

Árbitro: Nicolás Ramírez... VAR: Silvio Trucco

A las 18.30: Newell’s – Unión

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora... VAR: Germán Delfino

A las 18.30: Belgrano – Barracas Central

Árbitro: Bryan Ferreyra... VAR: Héctor Paletta

A las 20.45: Lanús – Gimnasia (M)

Árbitro: Pablo Echavarría... VAR: Adrián Franklin

Lunes 2 de noviembre

A las 19: Platense – Central Córdoba

Árbitro: Pablo Dóvalo... VAR: Gastón Monson Brizuela

A las 19: Defensa y Justicia – Independiente

Árbitro: Sebastián Martínez... VAR: Lucas Novelli

A las 21.15: Atlético Tucumán – Argentinos

Árbitro: Yael Falcón Pérez... VAR: Fabricio Llobet

A las 21.15: Ind. Rivadavia – Banfield

Árbitro: Álvaro Carranza... VAR: Maximiliano Macheroni