La UNC triplica su capacidad de cálculo con Helvetios, una supercomputadora donada desde Suiza

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) triplicó su capacidad de cálculo con la incorporación de Helvetios, una supercomputadora donada por la Escuela Politécnica de la Universidad de Lausana, en Suiza. El equipo cuenta con 288 nodos de procesamiento y permitirá ampliar el acceso a recursos informáticos de alto rendimiento para investigaciones científicas y proyectos del sector privado.

En una nueva edición de Ciencia en Acción, el especialista en computación de alto rendimiento Nicolás Wolovick explicó los alcances de la incorporación y las posibilidades que abre para la ciencia y la industria.

Durante la entrevista en el estudio, junto con Santiago Palma, Wolovick destacó que la donación fue posible por la confianza de la institución suiza en el equipo de la UNC, que recibió el equipamiento y se encargó de ponerlo en funcionamiento.

“Es un salto de confianza”, resumió el especialista, quien explicó que la computadora había dejado de ofrecer el rendimiento que la universidad suiza necesitaba, pero todavía tenía una capacidad muy valiosa para la institución cordobesa.

Cómo funciona la supercomputadora que recibió la UNC

Helvetios está compuesta por 288 nodos, cada uno de los cuales funciona, en términos generales, como una computadora individual. El equipo anterior de la UNC contaba con 64 nodos, por lo que la ampliación permite multiplicar la capacidad de procesamiento disponible.

Aunque cada nodo de la nueva computadora es algo menos potente que los de la anterior, la mayor cantidad de unidades compensa esa diferencia y permite superar ampliamente la capacidad previa.

“Tenemos toda una pared tapizada de computadoras viejas, porque en realidad es una compu vieja, pero para nosotros es nueva”, explicó Wolovick al describir el equipamiento recibido.

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La donación implicó el traslado de unas cuatro toneladas de material desde Suiza. Una vez instalado, el sistema permitió responder a una demanda creciente de investigadores y otros usuarios que necesitaban realizar cálculos complejos.

Según el especialista, antes de la llegada de Helvetios se acumulaban largas esperas para acceder a los recursos de procesamiento. La nueva infraestructura amplía el espacio disponible y permite que más proyectos puedan ejecutarse con menor demora.

Para qué se puede utilizar Helvetios

La supercomputadora está orientada principalmente a cálculos intensivos y simulaciones científicas. Una de sus aplicaciones es la dinámica de fluidos computacional, una técnica que permite reproducir mediante modelos matemáticos el comportamiento del aire y otros fluidos.

Por ejemplo, esta herramienta puede utilizarse para simular el paso del viento alrededor de un vehículo o evaluar cómo responde un diseño ante determinadas condiciones. De esta manera, es posible realizar pruebas virtuales sin depender exclusivamente de ensayos físicos, que pueden resultar costosos.

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Otro campo de aplicación es la investigación farmacológica. Las simulaciones permiten estudiar cómo podría interactuar una molécula con un receptor biológico y seleccionar candidatos para etapas posteriores de investigación.

“Es una tecnología que ahorra”, explicó Wolovick al referirse a la posibilidad de reducir pruebas innecesarias y concentrar recursos en las alternativas que muestran mejores resultados en las simulaciones.

El equipamiento también puede utilizarse para simulaciones astronómicas y cosmológicas, que ayudan a los investigadores a estudiar cómo evolucionó el universo y evaluar hipótesis sobre la formación de planetas y otros cuerpos celestes.

La supercomputadora también está disponible para empresas

Uno de los aspectos destacados durante la entrevista fue que Helvetios no está destinada exclusivamente a los equipos de investigación de la universidad. También puede ser utilizada por empresas y organismos que necesiten una capacidad de cálculo superior a la que ofrecen las computadoras convencionales.

Santiago Palma remarcó que esta infraestructura puede contribuir al desarrollo de proyectos productivos y a la resolución de problemas específicos de distintas actividades económicas.

Wolovick señaló que el requisito principal no es contar con conocimientos especializados en supercomputación, sino tener un problema que demande una capacidad de procesamiento considerable.

“Lo principal es tener una necesidad de cómputo fuerte”, explicó. En ese sentido, invitó a acercarse a la UNC a quienes trabajan con grandes volúmenes de datos o realizan cálculos que llevan varios días en una computadora común.

El especialista indicó que el equipo universitario ya brindó servicios a empresas como Jetec, Promedon y FAdeA, además de trabajar con organismos públicos.

Los interesados pueden contactarse directamente con Wolovick, a través de sus datos institucionales, o consultar por medio de la Secretaría de Innovación de la universidad para conocer las posibilidades de acceso al sistema.

Inteligencia artificial: una revolución que obliga a volver a las bases

Durante la conversación, Wolovick también reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, la educación y el mercado laboral.

“Yo nunca vi como ahora, estoy en esto desde 1984, este cambio tan brutal. Realmente es una revolución”, afirmó.

Para el especialista, el avance de los modelos de inteligencia artificial capaces de generar código y resolver tareas que antes requerían intervención manual obliga a revisar qué conocimientos se enseñan y cómo se aprende informática.

A su entender, memorizar comandos o sintaxis de programación pierde parte de su sentido cuando estas herramientas pueden producirlos automáticamente. En cambio, considera fundamental comprender los principios que permiten que una computadora funcione, cómo se la programa y de qué manera se puede aprovechar su capacidad para resolver problemas concretos.

“Hay que volver a pensar y estudiar las bases”, sostuvo.

Wolovick también advirtió sobre la necesidad de entender cómo funcionan las tecnologías que se utilizan cotidianamente, en lugar de tratarlas como sistemas inexplicables.

“Definitivamente no es magia”, remarcó. Para el investigador, el desafío educativo consiste en abrir esa “caja negra” y enseñar qué hay detrás de la inteligencia artificial: redes de datos, algoritmos y otros componentes que hacen posible su funcionamiento.

Una herramienta para ampliar las posibilidades de la ciencia argentina

La incorporación de Helvetios representa una ampliación de los recursos de computación de alto rendimiento disponibles en Córdoba. Su capacidad permitirá atender a más usuarios y avanzar en investigaciones que requieren procesar grandes cantidades de información.

Wolovick destacó que este tipo de tecnología puede resultar especialmente útil para países como Argentina, donde las simulaciones permiten optimizar recursos y evitar gastos innecesarios en determinadas etapas de investigación.

La supercomputadora abre así nuevas posibilidades para la universidad, los científicos y las empresas que necesiten resolver problemas complejos. El objetivo, según explicó el especialista, es que más sectores conozcan la infraestructura disponible y puedan aprovecharla para desarrollar sus proyectos.

Entrevista de Viva la Radio.