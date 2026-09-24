Una supercomputadora donada desde Suiza ya funciona en la Universidad Nacional de Córdoba

Una supercomputadora llegó desde Suiza a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como una donación y ya se encuentra en funcionamiento.

El equipo fue entregado a la institución luego de que dejara de ser utilizado en Suiza y, tras un complejo proceso de traslado y armado, quedó operativo en apenas tres semanas.

La supercomputadora está compuesta por 288 computadoras, cada una equipada con 192 gigabytes de memoria RAM y 36 núcleos de procesamiento. En conjunto, conforman un sistema de enorme capacidad de cálculo que permitirá ampliar los recursos disponibles para investigadores y científicos de la universidad.

“Una supercomputadora es un montón de computadoras juntas”, explicó Nicolás Wolovick, director del Centro de Supercómputo de la Universidad Nacional de Córdoba, al describir de manera sencilla el funcionamiento del equipo.

El traslado también representó un desafío. La máquina llegó desarmada y distribuida en ocho cajas, dos de ellas repletas de cables. Según explicó Wolovick, el equipamiento no llegó acompañado por un manual de armado y fueron los técnicos y técnicas de la UNC quienes se encargaron de ponerlo nuevamente en funcionamiento.

El proceso demandó apenas tres semanas. “Eso ni en Europa lo pueden creer”, destacó el director del Centro de Supercómputo.

El valor del equipamiento se estima en alrededor de 500 mil dólares, aunque se trata de una aproximación. Wolovick señaló que solamente la memoria RAM podría representar unos 170 mil dólares si se considera el valor de módulos usados similares en el mercado.

La llegada del equipo permitirá ampliar significativamente la capacidad de procesamiento de la UNC y reducir las demoras que enfrentaban investigadores que necesitaban utilizar las computadoras disponibles.

“Necesitamos computar más”, explicó Wolovick. La incorporación de esta supercomputadora permitirá descomprimir la demanda existente y que más investigadores puedan realizar sus cálculos y continuar con sus proyectos científicos.

Además de procesar grandes volúmenes de información, una de las principales posibilidades que ofrece la supercomputación es la realización de simulaciones.

En el campo de la investigación científica, estas herramientas permiten realizar virtualmente determinados experimentos y analizar distintos escenarios antes de llevar adelante pruebas físicas. De esta manera, los investigadores pueden seleccionar los resultados más prometedores y concentrar recursos en los experimentos reales.

Uno de los ejemplos mencionados es el desarrollo de nuevos fármacos: las simulaciones pueden ayudar a identificar candidatos que luego serán sometidos a pruebas experimentales.

El nuevo equipamiento tendrá aplicaciones en múltiples disciplinas, entre ellas farmacología, cosmología, ingeniería, física, biología y diseño de materiales.

Una parte del equipo puede observarse actualmente en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se desarrolla el Congreso de Supercomputación.

La actividad reúne a especialistas y permite mostrar las capacidades de esta nueva herramienta de cálculo científico. Una vez finalizado el congreso, el equipamiento será trasladado y quedará instalado de manera completa en el Data Center de la Ciudad Universitaria, desde donde estará disponible para las tareas de investigación de la UNC.

Informe de Celeste Benecchi