Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

El sorteo número 5505 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1525, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gallina).

1° 1525

2° 9169

3° 4020

4° 2424

5° 9499

6° 9335

7° 9210

8° 1202

9° 0224

10° 2832

11° 9343

12° 7340

13° 1652

14° 7509

15° 0301

16° 7042

17° 3369

18° 4121

19° 8085

20° 2360

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5505 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El miércoles 28 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 1525.

¿Qué significa el número 1525?

Se interpreta tradicionalmente como A primera (Gallina).

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.