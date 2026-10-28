Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.
El sorteo número 5505 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 28 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1525, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Gallina)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5505 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1525, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gallina).
1° 1525
2° 9169
3° 4020
4° 2424
5° 9499
6° 9335
7° 9210
8° 1202
9° 0224
10° 2832
11° 9343
12° 7340
13° 1652
14° 7509
15° 0301
16° 7042
17° 3369
18° 4121
19° 8085
20° 2360
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5505 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 28 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1525.
¿Qué significa el número 1525?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Gallina).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.