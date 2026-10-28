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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

El sorteo número 5505 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 28 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1525, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Gallina)'.

28/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5505 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1525, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gallina).
1° 1525
2° 9169
3° 4020
4° 2424
5° 9499
6° 9335
7° 9210
8° 1202
9° 0224
10° 2832
11° 9343
12° 7340
13° 1652
14° 7509
15° 0301
16° 7042
17° 3369
18° 4121
19° 8085
20° 2360

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5505 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 28 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1525.

¿Qué significa el número 1525?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Gallina).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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