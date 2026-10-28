Fórmula 1: Los horarios para seguir y apoyar a Colapinto en el GP de la Ciudad de México

El Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 -30.31 de octubre y 1 de noviembre- tendrá a Franco Colapinto de Alpine F1 Team en el famoso Circuito ''Hermanos Rodríguez'' -4.304 mts.- donde el condimento esencial es la altura (2.200 mts de altitud). La pista de 17 curvas es plana, donde la máxima serie mundial de automovilismo correrá por decimoprimera vez, con esta configuración actual.

La nueva sucesión de tres semanas seguidas de competencias, que comenzó en Texas, sigue ahora en el Distrito Federal mexicano y finalizará luego en el ''José C. Pace'' -4.309 mts.- brasileño, es otro desafío para el joven piloto argentino y su equipo, cuya temporada ha ingresado en una meseta. Tres abandonos y ningún punto en las últimas cuatro carreras para Franco y solo 1 punto -Gasly en Texas- para la escuadra, son la magra cosecha que intentan revertir el próximo fin de semana. El programa es regular, con tres entrenamientos, clasificación y carrera, el domingo.

Colapinto estará partiendo el domingo sin elementos que le obliguen a un retroceso de grilla, como en las dos últimas fechas, aunque no podrá aprovechar todas las prácticas porque Alpine nominó al ''rookie'' Gabriele Mini para usar su coche en la FP1 del viernes. Estará iniciando su 45° Grand Prix, en una pista donde ha corrido con el Williams en 2024 (clasificó 16° y arribó 12°) y con Alpine en 2025 (clasificó 16° y arribó 20°).

Los horarios en Argentina para seguir a Colapinto en México, son los siguientes:

Viernes 30 de octubre

F1 Práctica Libre 1 -60'' minutos- 15:30 hs. SIN COLAPINTO

F1 Práctica Libre 2 -60'' minutos- 19:00 hs. CON COLAPINTO

Sábado 31 de octubre

F1 Práctica Libre 3 -60'' minutos- 14:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Clasificación 18:00 hs. CON COLAPINTO

Domingo 1 de noviembre

F1 GP Ciudad de México -71 vueltas- 17:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com. Edición y redacción: Marcelo Cammisa