Fin de semana largo por la visita del Papa: la ocupación hotelera en Córdoba roza el 60%

Por Fernando Genesir

La ciudad de Córdoba se prepara para un movimiento turístico histórico de la mano del fin de semana largo generado por la visita oficial del Papa, un acontecimiento que ya impulsa las reservas hoteleras por encima del 60% de ocupación promedio en la capital provincial.

Así lo confirmó Alejandro Moroni, representante de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de Córdoba, al analizar la evolución de las contrataciones en la antesala de la llegada de los fieles: "Las reservas van evolucionando de manera considerable a medida que pasan los días y que se acerca el evento, pero todavía hay lugares. Hay establecimientos de determinado nivel que están en su capacidad completa, pero hay otros que están todavía debajo del 50%."

Según detallaron desde el sector, las primeras plazas en agotarse correspondieron a los bloqueos previos realizados por empresas de turismo y a los alojamientos de categoría más accesible, elegidos por quienes viajan de forma relámpago por una noche.

En cuanto a las tarifas, el costo promedio por noche en un hotel de la ciudad ronda actualmente los $120.000 con desayuno incluido.

El fenómeno muestra una fuerte concentración de la demanda en Córdoba Capital, desde donde se prevé un derrame de visitantes hacia ciudades vecinas y valles serranos como Villa Carlos Paz o Sierras Chicas.

Ante la magnitud de la visita papal, los operadores turísticos confían en un remate de reservas sobre la hora y trabajan para incentivar a que los peregrinos y turistas extiendan su estadía durante varios días.

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