El enigma del doble femicida: cuál fue el móvil de los crímenes

Incertidumbre y estupor conmocionan a los investigadores de Córdoba y Buenos Aires tras la detención de Renato Iván Tabella, un joven de 28 años oriundo del Valle de Punilla acusado de cometer dos femicidios en apenas cinco noches bajo un mismo y frío modus operandi.

El raid criminal comenzó el pasado lunes en barrio Cofico, frente al parque Las Heras de la ciudad de Córdoba, donde fue asesinada a puñaladas Daniela Villalba en su departamento. Múltiples cámaras de seguridad registraron a Tabella ingresando y saliendo caminando del edificio alrededor de las 22:00.

Apenas unos días después, en la madrugada del domingo, el acusado repitió la secuencia en un departamento de Retiro, Capital Federal: estuvo una hora y 16 minutos en el lugar y mató por asfixia mecánica a Tatiana Micaela Fernández (27), para luego retirarse a pie.

Las pesquisas de ambas jurisdicciones determinaron que Tabella —quien no contaba con antecedentes penales y llevaba una vida calificada como "gris" o de bajo perfil— contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas para encuentros sexuales pagos. Tras atacarlas en sus domicilios, les robaba sus teléfonos celulares y se daba a la fuga.

Actualmente, el acusado permanece detenido en Buenos Aires a disposición del fiscal Matías Di Lello, bajo la imputación de femicidio. En tanto, en Córdoba, el fiscal Pablo Camacho lo mantiene imputado por homicidio simple, carátula que se agravará una vez concretado el traslado a la provincia, lo que lo encamina a una inminente pena de prisión perpetua.

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La principal incógnita que intentan descifrar los investigadores radica en el móvil de los crímenes. Mientras se analiza una hipótesis vinculada a abultadas deudas por apuestas y juego, la Justicia no descarta otros factores y busca profundizar las pericias para entender qué desencadenó la conducta de quien profilácticamente es considerado un potencial asesino serial.