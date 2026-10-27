Quién es Renato Iván Tabella, el acusado de los dobles femicidios en Córdoba y Retiro
El joven de 28 años no tenía antecedentes. Fanático del BMX y del heavy metal, se investiga si contactó a las víctimas por internet.
27/10/2026 | 07:46Redacción Cadena 3
FOTO: Renato Iván Tabella tiene 28 años.
CÓRDOBA Y BUENOS AIRES. Renato Iván Tabella, de 28 años, fue detenido en un céntrico hotel porteño acusado de ser el autor de dos femicidios cometidos con pocos días de diferencia: el de Daniela Villalba (29), en Córdoba, y el de Tatiana Fernández (27), en el barrio porteño de Retiro. Hasta su arresto, el sospechoso carecía de antecedentes penales.
Tabella es oriundo del Valle de Punilla, con domicilios declarados en Huerta Grande y La Falda, pero se había mudado hacía tres semanas al barrio Güemes de la capital cordobesa, donde convivía con su hermana.
Sin empleo formal ni inscripción impositiva, en sus perfiles de redes sociales se mostraba como aficionado al ciclismo acrobático (BMX) y a bandas de heavy metal como Malón.
La secuencia de los crímenes
El primer hecho al que se lo vincula ocurrió la semana pasada en el barrio Cofico de Córdoba. Daniela Villalba fue hallada asesinada con un arma blanca sobre su cama. La pista clave para la causa fue el hallazgo de una valija manchada con sangre en un contenedor cercano; el rastreo de las cámaras de seguridad identificó a un hombre saliendo del edificio con ese equipaje.
Según la investigación, tras el crimen, Tabella compró un pasaje en la terminal cordobesa y viajó en un ómnibus de línea hacia Buenos Aires utilizando su propio DNI.
El domingo por la mañana, en un departamento de la calle Libertad, en Retiro, se halló el cuerpo de Tatiana Fernández, ahogada por asfixia mecánica por compresión. Al igual que en la escena de Córdoba, la víctima se encontraba recostada sobre la cama y cubierta con una sábana.
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El ministro de Seguridad de Córdoba reveló detalles de la investigación que permitió detener en menos de cinco días a Renato Iván Tabella, acusado de asesinar a Daniela Villalba y Tatiana Fernández. “Estoy absolutamente convencido de que con su detención evitamos otras muertes”, afirmó.
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Contactos por internet y detención
Los investigadores cruzaron datos e identificaron que ambas mujeres eran trabajadoras sexuales que ofrecían sus servicios en la plataforma digital Gemidos TV. Una de las llamadas para coordinar el encuentro en Buenos Aires provino de una línea secundaria asociada a Tabella, obtenida tras una consulta policial a sus padres.
Esa señal, sumada al impacto de las antenas de telefonía y al análisis de las cámaras urbanas, permitió localizar al sospechoso en la habitación 108 del Hotel Centro 1555, ubicado en el barrio de San Nicolás. En el lugar, la policía secuestró dos teléfonos celulares y varios chips.
Tabella permanece a la espera de ser trasladado a Córdoba por orden del fiscal Pablo Camacho, a cargo de la causa por el crimen de Villalba, mientras la Justicia porteña tramita las actuaciones correspondientes por la muerte de Fernández. La motivación detrás de ambos homicidios continúa bajo investigación.
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La víctima presentaba además lesiones defensivas leves en las muñecas, informaron fuentes judiciales.
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Lectura rápida
¿Quién fue detenido y por qué? Renato Iván Tabella fue detenido acusado de ser el autor de dos femicidios en Córdoba y Buenos Aires.
¿Cuándo ocurrieron los crímenes? Los crímenes se cometieron con pocos días de diferencia, el primero la semana pasada en Córdoba y el segundo el domingo por la mañana en Buenos Aires.
¿Dónde fueron halladas las víctimas? Daniela Villalba fue hallada en Córdoba y Tatiana Fernández en un departamento en Retiro, Buenos Aires.
¿Cómo fue identificado el sospechoso? Fue identificado a través de cámaras de seguridad, datos de telefonía y su conexión con las víctimas en la plataforma Gemidos TV.
¿Qué se sabe sobre la motivación de los crímenes? La motivación detrás de ambos homicidios continúa bajo investigación por parte de la Justicia.