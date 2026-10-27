Quién es Renato Iván Tabella, el acusado de los dobles femicidios en Córdoba y Retiro

CÓRDOBA Y BUENOS AIRES. Renato Iván Tabella, de 28 años, fue detenido en un céntrico hotel porteño acusado de ser el autor de dos femicidios cometidos con pocos días de diferencia: el de Daniela Villalba (29), en Córdoba, y el de Tatiana Fernández (27), en el barrio porteño de Retiro. Hasta su arresto, el sospechoso carecía de antecedentes penales.

Tabella es oriundo del Valle de Punilla, con domicilios declarados en Huerta Grande y La Falda, pero se había mudado hacía tres semanas al barrio Güemes de la capital cordobesa, donde convivía con su hermana.

Sin empleo formal ni inscripción impositiva, en sus perfiles de redes sociales se mostraba como aficionado al ciclismo acrobático (BMX) y a bandas de heavy metal como Malón.

La secuencia de los crímenes

El primer hecho al que se lo vincula ocurrió la semana pasada en el barrio Cofico de Córdoba. Daniela Villalba fue hallada asesinada con un arma blanca sobre su cama. La pista clave para la causa fue el hallazgo de una valija manchada con sangre en un contenedor cercano; el rastreo de las cámaras de seguridad identificó a un hombre saliendo del edificio con ese equipaje.

Según la investigación, tras el crimen, Tabella compró un pasaje en la terminal cordobesa y viajó en un ómnibus de línea hacia Buenos Aires utilizando su propio DNI.

El domingo por la mañana, en un departamento de la calle Libertad, en Retiro, se halló el cuerpo de Tatiana Fernández, ahogada por asfixia mecánica por compresión. Al igual que en la escena de Córdoba, la víctima se encontraba recostada sobre la cama y cubierta con una sábana.

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Contactos por internet y detención

Los investigadores cruzaron datos e identificaron que ambas mujeres eran trabajadoras sexuales que ofrecían sus servicios en la plataforma digital Gemidos TV. Una de las llamadas para coordinar el encuentro en Buenos Aires provino de una línea secundaria asociada a Tabella, obtenida tras una consulta policial a sus padres.

Esa señal, sumada al impacto de las antenas de telefonía y al análisis de las cámaras urbanas, permitió localizar al sospechoso en la habitación 108 del Hotel Centro 1555, ubicado en el barrio de San Nicolás. En el lugar, la policía secuestró dos teléfonos celulares y varios chips.

Tabella permanece a la espera de ser trasladado a Córdoba por orden del fiscal Pablo Camacho, a cargo de la causa por el crimen de Villalba, mientras la Justicia porteña tramita las actuaciones correspondientes por la muerte de Fernández. La motivación detrás de ambos homicidios continúa bajo investigación.

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