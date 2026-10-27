Quinteros, sobre el doble femicida: "Es una persona que no está en su sano juicio"

En menos de una semana, un joven de 28 años contactó a dos mujeres a través de la misma aplicación de citas y las asesinó. Daniela Villalba, de 27 años y madre de un niño de 10, murió a puñaladas en su departamento de bulevar Las Heras, en Córdoba. Cinco noches después, Tatiana Micaela Fernández, también de 27, fue estrangulada en un departamento de Retiro, en Buenos Aires.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio detalles a Cadena 3 de la investigación y salió a defender los tiempos de la pesquisa. Lo hizo con una definición contundente sobre el detenido: "Estamos hablando de una persona que no está en su sano juicio”.

Una investigación que unió dos crímenes en 72 horas

Quinteros explicó que el trabajo de identificación comenzó apenas se descubrió el cuerpo de Daniela, el miércoles. Para el sábado, la Dirección General de Investigación Criminal ya tenía los datos filiatorios completos de quien había salido del departamento de la víctima.

“La verdad es que se hizo un trabajo impecable”, dijo el ministro. Destacó especialmente el seguimiento de cámaras, el análisis de impactos de antenas y el trabajo de campo que permitió ubicar a Miguel Renato Iván Tabella en un hotel de Retiro el domingo por la noche.

Uno de los datos clave fue un impacto del teléfono de Tabella a apenas 200 metros del lugar donde fue asesinada Tatiana. Ese elemento, sumado a otras pistas, terminó de confirmar la sospecha.

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“Iba a seguir con esta modalidad”

El ministro no dudó en calificar la conducta del detenido. Afirmó que, de no haber sido detenido el domingo, el hombre habría continuado matando.

“Estoy absolutamente convencido de que con su detención el domingo evitamos otras muertes. Ya lanzado en ese raíz femicida que tenía, difícilmente hubiese parado”.

Quinteros aclaró que no se trata de una calificación criminológica formal, pero sostuvo que habló con profesionales y que la dinámica de los hechos muestra una conducta que no se detiene sola.

También remarcó un dato que agrava el panorama: Tabella no registraba antecedentes penales.

Sin móvil aparente

Hasta el momento, los investigadores no han podido establecer un móvil claro. Las dos víctimas no se conocían entre sí y fueron contactadas de manera aleatoria a través de una aplicación de citas.

Quinteros pidió especial prudencia en el tratamiento informativo. Recordó que Daniela Villalba tenía un hijo de 10 años y que hay dos familias atravesadas por el dolor.

“Yo aprovecho para pedir que seamos prudentes con los términos, con las palabras. Hay una criatura de 10 años y dos familias detrás de esto”, dijo.

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Qué pasará ahora con el detenido

Tabella permanece detenido en Buenos Aires a disposición del fiscal porteño. Sin embargo, Quinteros anticipó que Córdoba pedirá su extradición.

En la provincia el hecho ya está tipificado como femicidio. El fiscal Pablo Camacho impulsará el pedido para que el acusado sea juzgado en Córdoba, donde existe un fuero específico de violencia de género.

“Ojalá que le caiga el mayor peso de la ley”, concluyó el ministro.

Entrevista de Radioinforme 3.