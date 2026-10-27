Elecciones con participación récord en Israel: crece la incertidumbre sobre el futuro de Netanyahu

Israel celebró este martes elecciones legislativas con una participación histórica que superó el total registrado en los comicios de 2022. Según informó la Comisión Electoral Central, el 74,3% de los ciudadanos habilitados había votado hasta las 20, cuando todavía faltaban dos horas para el cierre de los centros de votación.

La cifra superó el 70,6% de participación total alcanzado en las elecciones anteriores y se convirtió en la más alta registrada para ese horario desde que comenzó el seguimiento de estos datos, en 1973.

Los comicios representan una prueba política para el primer ministro Benjamin Netanyahu y se desarrollan en un contexto marcado por las consecuencias de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y los conflictos militares que se sucedieron en distintos frentes.

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FOTO: Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.

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Unos 7,3 millones de personas estaban habilitadas para votar. Los centros electorales tenían previsto cerrar a las 22, aunque las autoridades aclararon que quienes estuvieran en la fila antes de esa hora podrían emitir su sufragio.

Una participación que creció durante toda la jornada

La concurrencia a las urnas mostró una tendencia ascendente desde las primeras horas. A las 14, la participación había llegado al 44,9%, el nivel más alto para ese horario desde que existen registros comparables.

Más tarde, la Comisión Electoral informó que el porcentaje alcanzó el 66,7% a las 18, frente al 57,7% registrado a esa misma hora durante las elecciones de 2022.

Ante la elevada concurrencia, el partido Likud, que lidera Netanyahu, y sus aliados solicitaron extender el horario de votación más allá de las 22. Sin embargo, la Comisión Electoral Central rechazó el pedido al considerar que no existían motivos suficientes para modificar el cierre.

El organismo señaló que la alta participación en distintos sectores de la población demostraba el compromiso de la ciudadanía con el proceso democrático.

En Hebrón, un asentamiento judío en Cisjordania, las autoridades sí extendieron el horario hasta las 22 debido a un corte de electricidad. En ese lugar, la votación debía finalizar originalmente a las 20 por tratarse de un centro con menos de 350 electores habilitados.

Netanyahu enfrenta una contienda ajustada

La elección constituye un desafío para Netanyahu, el primer ministro que más tiempo lleva en el cargo en la historia de Israel. Las últimas encuestas mostraban una disputa ajustada entre su coalición de derecha, extrema derecha y partidos ultraortodoxos y el bloque opositor encabezado por el centrista Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor.

De acuerdo con esos sondeos, ninguno de los dos sectores tenía asegurados los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría en la Knesset, el Parlamento israelí, que cuenta con 120 bancas.

Ese escenario anticipaba un período de negociaciones para conformar una coalición de gobierno. Si ningún bloque logra reunir los apoyos necesarios, Israel podría afrontar semanas o meses de incertidumbre política e incluso la posibilidad de una nueva convocatoria electoral.

Mientras tanto, Netanyahu podría continuar como primer ministro en funciones hasta que se resuelva la formación de un nuevo Ejecutivo.

La campaña estuvo atravesada por los cuestionamientos sobre la responsabilidad política y las condiciones de seguridad tras los ataques de Hamas de octubre de 2023, además de las consecuencias de los enfrentamientos militares que marcaron los últimos años.

El voto de los partidos árabes, una variable clave

Los partidos que representan a la población árabe israelí también podrían desempeñar un papel relevante en la conformación de una mayoría parlamentaria. Esa comunidad representa alrededor del 20% de la población del país.

Mansour Abbas, dirigente del partido islamista Ra’am, afirmó tras votar: “Nuestro voto cambiará el gobierno”. Además, expresó su expectativa de que la participación en esas comunidades superara el 70%.

Netanyahu, por su parte, se refirió al respaldo que reciben los partidos árabes y afirmó que cuentan con un apoyo “verdaderamente masivo”.

El resultado de esos espacios y su eventual disposición a respaldar acuerdos parlamentarios podrían influir en las negociaciones posteriores a los comicios, en un escenario en el que ninguno de los bloques principales parecía tener asegurada una mayoría propia.

Los primeros sondeos, tras el cierre de las urnas

Con el cierre previsto para las 22, los principales canales de noticias israelíes preparaban la difusión de sus primeros sondeos a boca de urna. Esas estimaciones ofrecerían una primera aproximación a la distribución de escaños entre los partidos y bloques políticos.

Sin embargo, los resultados preliminares no equivalen al escrutinio oficial y deberán ser contrastados con el recuento de los votos.

La participación récord refleja una jornada electoral de fuerte movilización ciudadana, pero no resuelve por sí sola la disputa por el poder. La distribución final de las bancas y la capacidad de cada sector para construir alianzas serán determinantes para definir el futuro político de Israel y la continuidad de Netanyahu al frente del Gobierno.