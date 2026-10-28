Un atacante muere tras agredir a un guarda en la embajada de Israel en Belgrado

FOTO: Policía serbia: atacante muere tras agredir a guarda frente a la embajada de Israel en Belgrado

BELGRADO, Serbia — Un agresor no identificado atacó con cuchillos a un guarda en el exterior de la embajada de Israel en Belgrado y fue abatido poco después de la medianoche del miércoles, informó la policía de Serbia.

El ministro del Interior, Ivica Dacic, señaló que las autoridades están tratando el incidente como un "ataque terrorista". A raíz de esto, se elevó la amenaza terrorista al nivel más alto y se reforzó la presencia policial en puntos estratégicos de la ciudad.

Dacic indicó que el atacante, un menor, portaba dos cuchillos y lanzó su ataque al grito de "Allahu Akbar", que significa "Dios es grande" en árabe. El agente de la Gendarmería, que resultó levemente herido en el rostro, actuó en "defensa propia" y "liquidó" al agresor.

Imágenes de la escena mostraron la caseta del guarda en el exterior de la embajada y la zona acordonada con cinta policial, mientras agentes armados vigilaban el lugar.

Según Dacic, se cree que el atacante era originario de la ciudad de Sabac, en el oeste de Serbia. Además, el ministro indicó que las agencias de seguridad serbias habían estado monitoreando al joven, a quien describió como simpatizante del grupo extremista Estado Islámico. Se mencionó que el sospechoso había publicado una imagen de la bandera negra en apoyo a este grupo en su cuenta de Instagram.

Este ataque se produce tras las recientes elecciones parlamentarias anticipadas, donde el expresidente Aleksandar Vucic fue derrotado por un movimiento de jóvenes tras casi dos años de protestas. Sin embargo, Vucic y sus aliados continúan controlando la policía, ya que aún no se ha conformado un nuevo gobierno.

En Israel, también se celebraron elecciones parlamentarias el martes, donde, según encuestas a pie de urna, no se ha determinado un ganador claro.

Cabe recordar que en junio de 2024, un atacante armado con una ballesta hirió a un agente de policía serbio que custodiaba la embajada de Israel en Belgrado. En ese caso, el agresor también fue abatido por un guarda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.