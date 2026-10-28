El asteroide que acabó con los dinosaurios ayudó a las hormigas a conquistar el mundo

Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide impactó la Tierra y puso fin a la era de los dinosaurios. La extinción masiva que siguió brindó oportunidades para que numerosos animales evolucionaran y se expandieran. Entre ellos, las hormigas se destacaron como uno de los grupos más exitosos, y un reciente estudio ha identificado un factor genético sorprendente que pudo haber impulsado su ascenso.

Actualmente, las hormigas constituyen la familia de insectos sociales más grande, con más de 15,000 especies en todo el mundo. Una nueva investigación publicada en Science Advances sugiere que su extraordinario éxito evolutivo fue impulsado en parte por segmentos móviles de ADN conocidos como elementos transponibles, o "genes saltarines".

El estudio internacional, liderado por el Dr. Lukas Schrader del Instituto de Evolución y Biodiversidad de la Universidad de Münster (Alemania), reveló que los genes saltarines son fragmentos de ADN que pueden moverse a diferentes ubicaciones dentro de un genoma y producir copias adicionales de sí mismos. Aunque en el pasado se los consideraba principalmente como "parásitos genómicos", ahora se reconoce que estos elementos genéticos móviles pueden crear oportunidades para cambios evolutivos significativos.

Los investigadores compararon diferentes grupos de hormigas y hallaron que los linajes con mayor cantidad de genes saltarines también tendían a tener más especies en la actualidad. Además, descubrieron que varios linajes importantes de hormigas experimentaron aumentos en la actividad de los genes saltarines durante el Paleógeno temprano, justo antes de que estos grupos comenzaran a expandirse hacia las miles de especies que existen hoy.

El Dr. Schrader explicó: "El impacto del asteroide tuvo consecuencias dramáticas para el medio ambiente. Ahora hemos encontrado el mecanismo genómico que conecta estos cambios ecológicos con la rápida diversificación posterior de las hormigas: los elementos transponibles".

Las hormigas no son los únicos animales que muestran este patrón evolutivo. Estudios previos han identificado períodos de actividad aumentada de genes saltarines asociados con la aparición de nuevas especies en otros grupos, incluidos primates y murciélagos.

El estudio también reveló una conexión entre los genes saltarines y la expansión de familias de genes que permiten a las hormigas comunicarse a través de señales químicas. En particular, se identificaron genes responsables de los receptores de odorantes, esenciales para casi todos los aspectos del comportamiento social de las hormigas.

Los hallazgos sugieren que los genes saltarines pudieron haber contribuido a la expansión de estos sistemas sensoriales, mejorando la capacidad de las hormigas para detectar e interpretar los mensajes químicos que hacen posible la complejidad de sus sociedades.

Para investigar cómo los genes saltarines influyeron en la evolución de las hormigas, el equipo de investigación examinó y comparó los genomas de 163 especies de hormigas, que representaron doce de las dieciséis subfamilias de hormigas que sobreviven en la actualidad. Utilizando estas comparaciones genómicas, los científicos reconstruyeron cómo los elementos transponibles evolucionaron y cambiaron en actividad a lo largo de los últimos 100 millones de años.

Los resultados revelaron una conexión notable entre los antiguos aumentos de actividad de los genes saltarines y la posterior diversificación de las hormigas, sugiriendo que secuencias de ADN antes desestimadas como parásitos genéticos pudieron haber ayudado a uno de los grupos de insectos más exitosos del planeta a prosperar.