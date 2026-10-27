Impuestos y nafta: "La ordenanza solo sirve para que el consumidor tenga más información"

La normativa establece un plazo de 120 días para que los surtidores exhiban la composición porcentual del precio de los combustibles. Juan Manuel Rumín, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (Cesgar), valoró el diálogo con el municipio y señaló que la medida permitirá mostrar cuánto representan los tributos en el precio final. Además, advirtió que el consumo acumula meses de caída y que la incertidumbre económica dificulta anticipar su evolución.

La nueva ordenanza que obliga a las estaciones de servicio de Rosario a informar cómo se compone el precio de los combustibles recibió el respaldo del sector expendedor, que participó de las conversaciones previas a la aprobación de la normativa. Rumín destacó el diálogo mantenido con el Ejecutivo y el Concejo Municipal y consideró que la medida puede contribuir a que los consumidores comprendan mejor qué están pagando al cargar nafta.

“Venimos con un diálogo con el legislativo y con el ejecutivo muy bueno. Se acercaron a nosotros cuando empezaron con este proyecto, dimos nuestra opinión. Por suerte fue muy bien tomada”, explicó a Cadena 3 Rosario.

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La Ordenanza 10.944, publicada en el Boletín Oficial Municipal el lunes 26 de octubre, establece que las estaciones de servicio deberán exhibir cartelería visible con la composición porcentual del precio de venta de los combustibles. La información permitirá distinguir el valor neto del producto de los impuestos nacionales, la Tasa Vial municipal y los demás conceptos que inciden en el monto final.

Los establecimientos tendrán 120 días para adecuarse a la exigencia. Según explicó el presidente de Cesgar, durante ese período deberán resolverse cuestiones operativas vinculadas con la implementación, entre ellas los costos de la cartelería y los plazos para actualizarla ante eventuales modificaciones de precios.

“Es una imposición más que tiene nuestro rubro”, señaló, aunque aclaró que trabajan para que cumplir con la normativa no represente una carga administrativa excesiva. En ese sentido, consideró que la decisión de informar los tributos mediante porcentajes facilitará las actualizaciones, ya que evitará tener que modificar continuamente los carteles cada vez que cambie el precio de los combustibles.

“Tenemos 120 días para la aplicación, por lo cual lo podemos tomar con tiempo y tranquilo”, sostuvo. No obstante, indicó que todavía resta definir cuánto margen tendrán las estaciones para actualizar la información una vez que la ordenanza entre en vigencia.

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Para el sector expendedor, uno de los principales beneficios de la medida será aportar mayor claridad sobre la composición del precio que pagan los automovilistas. Rumín afirmó que la iniciativa también puede ayudar a explicar el impacto de la carga impositiva y a despejar la idea de que las estaciones son responsables directas de cada aumento.

“A nosotros nos sirve porque sirve para exponer lo que venimos diciendo hace tantos años, que no somos formadores de precio, que el combustible en sí o una frase que he escuchado decir mucho que vendemos impuestos y no combustible”, expresó.

La ordenanza se incorpora así a la discusión sobre el peso de los tributos en el precio final de los combustibles. La cartelería deberá discriminar los componentes establecidos por la normativa para que los usuarios puedan identificar qué proporción corresponde a cada concepto al momento de cargar.

Durante la entrevista, el titular de Cesgar también se refirió a la evolución reciente del consumo y al impacto que tienen las modificaciones de precios sobre los hábitos de los automovilistas. Según indicó, el sector viene de atravesar entre siete y ocho meses consecutivos de caída en las ventas, aunque mencionó que los datos del último mes mostraron una recuperación moderada.

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“Todos estos cambios de precio generan siempre un impacto en los hábitos de consumo”, advirtió. Además, señaló que los volúmenes de venta todavía no recuperaron los niveles previos a la pandemia, una situación que continúa condicionando la actividad de las estaciones de servicio.

En relación con la estabilidad de algunos precios de los combustibles, Rumín planteó que el escenario local está atravesado por factores internacionales y decisiones de política económica que dificultan realizar proyecciones certeras. “Hoy, aventurarnos a decir en Argentina qué puede llegar a pasar es muy difícil y la información que tenemos disponible no nos permite exponer algo que tenga mucha cercanía con la realidad”, afirmó.

También señaló que existen diferencias entre la evolución de los precios en Argentina y en los países limítrofes, donde algunos combustibles registraron aumentos asociados a los costos internacionales. En ese contexto, consideró que una mayor estabilidad puede contribuir a recomponer el consumo, aunque advirtió sobre las dificultades que representa para las estaciones de servicio sostener una actividad basada en una alta rotación de productos y márgenes reducidos.

“Al menos contribuye a esto de que se intente recomponer el consumo”, concluyó, en referencia a la estabilidad de los precios.

Entrevista de Agostina Meneghetti.