Rosario obliga a las estaciones de servicio a informar cuánto del precio de la nafta son impuestos

La Municipalidad de Rosario oficializó una nueva ordenanza que obliga a las estaciones de servicio de la ciudad a informar a los consumidores cómo se compone el precio de los combustibles, diferenciando el valor neto del producto de los impuestos y tasas que inciden sobre el monto final que pagan los automovilistas.

La medida quedó establecida mediante la Ordenanza 10.944, publicada este lunes 26 de octubre en el Boletín Oficial Municipal. La normativa, impulsada por el Ejecutivo local y aprobada por el Concejo Municipal, dispone que todas las estaciones deberán exhibir de manera clara y visible la composición porcentual del precio de venta al público de un litro de nafta súper.

La información deberá colocarse en cada surtidor y contemplar cuatro conceptos: el precio neto del combustible, los impuestos nacionales, la Tasa Vial que percibe la Municipalidad y otros tributos o conceptos que integren el valor final. La cartelería deberá respetar el modelo establecido por la ordenanza y ubicarse de manera que resulte fácilmente accesible para los consumidores.

Las estaciones de servicio tendrán un plazo de 120 días para adecuarse a la nueva exigencia. La normativa también establece características para los carteles: las petroleras podrán utilizar sus colores identificatorios, mientras que las estaciones de servicio sin marca deberán emplear cartelería azul con letras blancas.

La decisión introduce un nuevo elemento en la discusión sobre la carga tributaria de los combustibles, al permitir que los automovilistas conozcan qué proporción del precio corresponde al producto y cuánto representan los impuestos nacionales y la tasa municipal. El incumplimiento de la obligación será sancionado conforme al Código de Convivencia Ciudadana.