Rosario obliga a las estaciones de servicio a informar cuánto del precio de la nafta son impuestos
La nueva ordenanza exige exhibir en cada surtidor el desglose del precio de los combustibles. Incluye impuestos nacionales y la Tasa Vial municipal.
27/10/2026 | 07:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Estaciones de servicio en Rosario.
La Municipalidad de Rosario oficializó una nueva ordenanza que obliga a las estaciones de servicio de la ciudad a informar a los consumidores cómo se compone el precio de los combustibles, diferenciando el valor neto del producto de los impuestos y tasas que inciden sobre el monto final que pagan los automovilistas.
La medida quedó establecida mediante la Ordenanza 10.944, publicada este lunes 26 de octubre en el Boletín Oficial Municipal. La normativa, impulsada por el Ejecutivo local y aprobada por el Concejo Municipal, dispone que todas las estaciones deberán exhibir de manera clara y visible la composición porcentual del precio de venta al público de un litro de nafta súper.
La información deberá colocarse en cada surtidor y contemplar cuatro conceptos: el precio neto del combustible, los impuestos nacionales, la Tasa Vial que percibe la Municipalidad y otros tributos o conceptos que integren el valor final. La cartelería deberá respetar el modelo establecido por la ordenanza y ubicarse de manera que resulte fácilmente accesible para los consumidores.
Las estaciones de servicio tendrán un plazo de 120 días para adecuarse a la nueva exigencia. La normativa también establece características para los carteles: las petroleras podrán utilizar sus colores identificatorios, mientras que las estaciones de servicio sin marca deberán emplear cartelería azul con letras blancas.
La decisión introduce un nuevo elemento en la discusión sobre la carga tributaria de los combustibles, al permitir que los automovilistas conozcan qué proporción del precio corresponde al producto y cuánto representan los impuestos nacionales y la tasa municipal. El incumplimiento de la obligación será sancionado conforme al Código de Convivencia Ciudadana.
Lectura rápida
¿Qué medida oficializó la Municipalidad de Rosario? La Municipalidad de Rosario oficializó una ordenanza que obliga a las estaciones de servicio a informar sobre el precio de los combustibles.
¿Cuándo fue publicada la ordenanza? La Ordenanza 10.944 fue publicada el lunes 26 de octubre en el Boletín Oficial Municipal.
¿Qué información deben exhibir las estaciones de servicio? Deben mostrar la composición porcentual del precio de venta al público de un litro de nafta súper, incluyendo impuestos y tasas.
¿Cuál es el plazo para adecuarse a la nueva normativa? Las estaciones de servicio tienen un plazo de 120 días para cumplir con la nueva exigencia.
Qué sucede si no cumplen con la normativa? El incumplimiento será sancionado conforme al Código de Convivencia Ciudadana.