FOTO: Rosario: un camión de indumentaria quedó atravesado bajo el puente en Sorrento y Sabin.

Un camión que transportaba indumentaria hacia el shopping Portal Rosario quedó atravesado sobre la calzada en la zona de Sorrento y Sabin, luego de impactar contra la parte inferior de un puente.

El incidente ocurrió durante la tarde de este martes y provocó la interrupción del tránsito en uno de los sentidos de circulación, por lo que fue necesario implementar desvíos para los vehículos que transitaban por el sector.

Según la versión preliminar recabada por el móvil de Cadena 3 Rosario, el camión intentó pasar por debajo del puente que cruza la calle Sorrento, pero la parte superior del acoplado habría golpeado contra la estructura, lo que impidió que continuara su marcha y terminó dejando al vehículo atravesado sobre la calzada.

De acuerdo con la señalización ubicada en el lugar, el puente tiene una altura máxima de cuatro metros. Sin embargo, el conductor del camión, un joven de entre 25 y 30 años, habría manifestado que el vehículo mide aproximadamente 3,80 metros. La diferencia entre las alturas informadas plantea interrogantes sobre las circunstancias que provocaron el impacto.

La cabina logró pasar por debajo de la estructura, pero el acoplado terminó chocando contra la parte inferior del puente. Como consecuencia, el camión quedó cruzado sobre la calzada y bloqueó completamente la circulación hacia el este.

Ante esta situación, los conductores que descendían desde avenida Circunvalación por Sorrento debían tomar un desvío a la altura de Casiano Casas, debido a que el vehículo había quedado atravesado a unos 100 metros de ese punto. No se registraron personas heridas.

Informe de Agostina Meneghetti.