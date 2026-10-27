Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.
El sorteo número 13069 de la Quiniela Turista se realizó el martes 27 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3098, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Lavandera)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13069 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3098, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Lavandera)".
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3098
2° 4111
3° 3243
4° 0638
5° 1594
6° 0846
7° 1490
8° 6532
9° 5335
10° 5109
11° 5790
12° 1628
13° 5717
14° 4114
15° 6880
16° 6465
17° 8576
18° 5084
19° 6640
20° 1383
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13069 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 27 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3098.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Lavandera)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3098, 2° 4111, 3° 3243, 4° 0638, 5° 1594.