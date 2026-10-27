Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.

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El número de sorteo 13069 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3098, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Lavandera)".

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3098

2° 4111

3° 3243

4° 0638

5° 1594

6° 0846

7° 1490

8° 6532

9° 5335

10° 5109

11° 5790

12° 1628

13° 5717

14° 4114

15° 6880

16° 6465

17° 8576

18° 5084

19° 6640

20° 1383