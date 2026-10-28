El Gobierno confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y despegó desde Puerto Iguazú

El Gobierno nacional confirmó este miércoles que el senador brasileño Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia y partió desde Puerto Iguazú, Misiones, en un avión privado con destino a Guayaquil, Ecuador.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que el dirigente, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus dos hijas, Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro, cruzaron la frontera a las 22.50 del martes por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.

Según el comunicado oficial, los cuatro ciudadanos ingresaron con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales para entrar al país. El organismo también indicó que los movimientos migratorios fueron registrados sin incidentes.

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La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

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La dependencia, que había señalado previamente que no tenía notificado el ingreso del senador, difundió la aclaración durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con la información oficial, a las 23.30 la comitiva abordó un vuelo privado operado por la empresa Baires Fly S.A., con destino a Guayaquil, según el plan de vuelo presentado.

La aeronave utilizada fue un Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, que despegó del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú durante la madrugada.

Un operativo de seguridad en el aeropuerto de Misiones

La partida del avión estuvo precedida por un importante despliegue de seguridad en el aeropuerto de Puerto Iguazú. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía local y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La situación había generado incertidumbre durante varias horas, en medio de versiones sobre el posible traslado de Bolsonaro a Estados Unidos y las dudas iniciales acerca de la autorización del vuelo.

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Según trascendió, la aeronave no había conseguido inicialmente el permiso de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para despegar con destino a Miami. Sin embargo, finalmente partió con Guayaquil como destino declarado en el plan de vuelo.

La confirmación oficial precisó así el destino inmediato del avión, que había sobrevolado territorio paraguayo tras salir de Misiones.

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La situación judicial de Flávio Bolsonaro

El viaje se produjo en medio de la controversia generada por la situación judicial del senador en Brasil. Según la información difundida, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes había rechazado la posibilidad de que Bolsonaro viajara al exterior y ordenado retirarle el pasaporte brasileño.

No obstante, medios brasileños señalaron que el dirigente contaría con documentación europea.

La eventual salida del senador de Brasil y su traslado a otro país habían generado especulaciones sobre una posible búsqueda de protección en Estados Unidos. Fuentes cercanas a la familia Bolsonaro citadas por el diario Folha de S. Paulo indicaron que el Gobierno de Donald Trump habría estado al tanto del plan y que se habría considerado concederle asilo político. El Departamento de Estado estadounidense no confirmó esa versión.

Santiago Caputo publicó mensajes antes de la confirmación oficial

En las horas previas a que el Gobierno confirmara el ingreso de Bolsonaro, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó mensajes en redes sociales en los que cuestionó la cobertura periodística sobre el supuesto viaje.

“La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia”, escribió el funcionario, quien también criticó las versiones difundidas durante la jornada.

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La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota pero toda mi admiración. — Santi C. (@slcaputo) October 28, 2026

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La presencia de Caputo en Misiones al momento de la partida del avión fue señalada por el diario La Nación, que indicó que el dato alimentó las sospechas sobre una posible colaboración del Gobierno argentino en el traslado. Sin embargo, al cierre de esta edición la información disponible no acredita por sí misma la existencia de esa intervención.

Marcela Pagano presentó una denuncia penal

La diputada nacional Marcela Pagano anunció que presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por el episodio.

La legisladora sostuvo que Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil por una orden judicial y cuestionó las versiones iniciales sobre su ingreso a la Argentina y la partida del avión.

El comunicado de Migraciones confirmó posteriormente que el senador y sus familiares ingresaron al país por un paso fronterizo habilitado y que sus movimientos fueron registrados sin incidentes.

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Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese despegue. Mientras tanto, el Gobierno dice que "nunca ingresó". Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado. Pedí preservar las cámaras del puente y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter, e investigar por tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles. — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 28, 2026

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Con la aclaración oficial, quedó establecido que el destino inmediato del vuelo era Guayaquil, Ecuador. Las versiones sobre una eventual continuación del viaje hacia Estados Unidos y las posibles gestiones para obtener asilo político no fueron confirmadas oficialmente.