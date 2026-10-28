La corrupción mata

Por Chema Forte

El reciente y devastador choque de trenes de alta velocidad en la localidad toledana de Urda, que provocó al menos 68 muertes y más de 80 heridos, representa una quiebra institucional y operativa sin precedentes en un país que supo ser faro global en materia de infraestructura ferroviaria.

Durante más de tres décadas, el sistema español funcionó con un historial impecable de seguridad y excelencia, transformándose en el segundo más extenso del mundo y el primero de Europa.

Sin embargo, este trágico episodio deja en evidencia el colapso de un modelo de gestión marcado por la falta de inversión en el mantenimiento de las vías a cargo de Adif.

Lejos de tratarse de un hecho fortuito, la repetición de siniestros graves en pocos meses expone una preocupante degradación en los controles operativos.

Los gremios de maquinistas ya habían advertido sobre las falencias críticas en la seguridad, un reclamo desoído que culminó en una tragedia de dimensiones incalculables.

La crisis trasciende lo técnico y golpea de lleno al plano político, interpelando directamente a las máximas autoridades del área y al propio gobierno nacional ante la falta de respuestas y de asunción real de responsabilidades.

Cuando la gestión pública abandona el rigor y la prevención, el impacto se cobra vidas humanas, transformando un servicio de excelencia en el símbolo de una profunda decadencia estructural.

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