La Calera invita a un conversatorio gratuito sobre orientación familiar y cómo afrontar las crisis

La orientación familiar será el eje de un conversatorio que se realizará este jueves 29 de octubre, a partir de las 9.30, en el Museo Pedroni de La Calera.

La propuesta, organizada por una red de profesionales de Córdoba, será con entrada libre y gratuita y buscará brindar herramientas para acompañar a las familias frente a los desafíos de la vida cotidiana.

Las familias atraviesan distintas etapas y situaciones que pueden poner a prueba sus vínculos, desde dificultades económicas y personales hasta problemáticas relacionadas con las adicciones, la discapacidad o la inclusión escolar.

En ese contexto, la orientación familiar aparece como una alternativa para ayudar a encontrar recursos, mejorar la comunicación y afrontar las crisis de manera conjunta.

Liliana Flores, orientadora familiar, en diálogo con Cadena 3 explicó que las familias se enfrentan a desafíos cada vez más complejos, vinculados, entre otros factores, con los cambios tecnológicos y la globalización, que pueden dificultar el equilibrio en la convivencia.

Flores señaló que uno de los roles del orientador familiar es acompañar a los padres ante situaciones que requieren adaptación y nuevas herramientas.

Como ejemplo, mencionó el ingreso de un niño con discapacidad a una institución educativa. En esos casos, el orientador puede actuar como nexo entre la escuela y la familia para favorecer la inclusión y ayudar a que el niño transite esa etapa de la mejor manera posible.

El acompañamiento también puede ser importante cuando una familia enfrenta problemas de adicciones. En esas circunstancias, trabajar sobre la comunicación permite expresar lo que está ocurriendo, reconocer las dificultades y buscar alternativas para atravesar el momento.

Según Flores, muchas familias llegan a experimentar una sensación de desborde y desesperanza que puede afectar sus vínculos. Por eso, destacó la importancia de generar espacios donde sea posible poner en palabras lo que sucede y recuperar la confianza en la posibilidad de afrontar los problemas juntos.

La orientadora aclaró que estos profesionales no resuelven por sí solos las dificultades familiares, sino que ayudan a reconocer fortalezas, encontrar recursos y construir nuevas formas de abordar las situaciones.

El encuentro contará con la participación de profesionales que abordarán distintas dimensiones de la vida familiar. Entre los disertantes habrá un psicólogo y escritor, que expondrá sobre los desafíos que enfrentan las familias, y la presidenta de la Asociación de Orientadores Familiares.

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La iniciativa propone acercar esta disciplina a la comunidad y dar a conocer herramientas de acompañamiento que pueden resultar útiles en momentos de crisis o ante cambios significativos en la dinámica familiar.

El conversatorio se realizará este jueves 29 de octubre, desde las 9.30, en el Museo Pedroni de La Calera. La entrada será libre y gratuita, por lo que la actividad estará abierta a todas las personas interesadas en conocer más sobre la orientación familiar y sus posibilidades de acompañamiento.

Informe de Alejandro Bustos