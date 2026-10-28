El rey de España se pronuncia sobre la tragedia del choque de trenes en Toledo

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El rey Felipe VI de España manifestó sus condolencias por el accidente ferroviario que ocurrió este miércoles en la provincia de Toledo, que dejó un saldo de al menos 68 fallecidos. En su mensaje, expresó que acompaña "en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos" y envió "nuestro cariño a los heridos y personas afectadas".

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)", compartió el monarca a través de su cuenta de X, según lo informado por Noticias Argentinas.

En la publicación, se destacó que el apoyo de la familia real se extiende a los equipos de emergencia que participan en las labores de rescate y a "todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias".

Al menos 68 personas murieron, 58 resultaron heridas y 15 permanecen en estado crítico tras el choque de trenes de alta velocidad que tuvo lugar el miércoles cerca de Toledo. En el momento del accidente, más de 500 personas se encontraban a bordo, según los datos proporcionados por el gobierno regional de Castilla La Mancha, España.