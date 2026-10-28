Tragedia en España: confirman la muerte de una argentina y buscan a un hombre desaparecido

FOTO: Al menos 68 muertos y 58 heridos en trágico choque de trenes en España

Una ciudadana argentina murió en el choque de trenes ocurrido en Toledo, España, mientras que otro compatriota permanece desaparecido y es intensamente buscado por las autoridades y sus familiares. La víctima fatal fue identificada como Martina Conte Grand, de 32 años, oriunda de San Juan. El hombre buscado es Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba desde Madrid hacia Sevilla cuando se produjo el accidente.

La Cancillería argentina confirmó el fallecimiento de una persona de nacionalidad argentina y señaló que otro ciudadano continúa con paradero desconocido. Además, informó que otros compatriotas resultaron heridos y que la Embajada argentina en Madrid y los consulados en España mantienen contacto con los familiares para brindar asistencia.

La tragedia ferroviaria conmocionó al país europeo y dejó, según los datos difundidos, al menos 68 muertos y más de 80 heridos.

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Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque

Martina Conte Grand tenía 32 años, era podóloga y oriunda de San Juan. Se encontraba de viaje por España junto a su hermano Zacarías cuando ocurrió el choque.

Ambos habían estudiado la misma carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y compartían un consultorio en San Juan.

El caso se suma a la lista de víctimas del siniestro ferroviario que dejó decenas de fallecidos y heridos.

Agustín Randazzo viajaba en el coche 8 y no hay noticias de él

Agustín Randazzo, de 51 años, se trasladaba desde Madrid hacia Sevilla por motivos laborales. Viajaba en el vagón número ocho de una formación de alta velocidad AVE.

Desde el accidente, sus familiares no lograron establecer contacto con él. Su primo Rafael explicó que no tienen noticias sobre su estado y que el hermano de Agustín, quien vive en España, realizó la denuncia por su desaparición.

Por su parte, su pareja, Sergi Horan, informó a través de las redes sociales que recibió datos según los cuales Randazzo habría sido asistido en un servicio de atención primaria de la zona y registrado en la base de datos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Sin embargo, hasta el momento no se conoce a qué centro fue derivado posteriormente.

La familia continúa buscando información para determinar dónde se encuentra y cuál es su estado de salud.

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El comunicado de Cancillería argentina

A través de un comunicado publicado en la red social X, la Cancillería informó: “De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos”.

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La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos. La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad. — Cancillería Argentina ???? (@Cancilleria_Ar) October 28, 2026

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El organismo también indicó que la Embajada argentina en Madrid y los consulados del país en España mantienen contacto permanente con los familiares de las personas afectadas y continúan brindando asistencia consular, con la debida reserva y confidencialidad.

Mientras avanzan las tareas de identificación y asistencia a las víctimas, la búsqueda de Randazzo mantiene en vilo a sus allegados, que esperan novedades sobre su paradero.