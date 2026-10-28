Masiva protesta en Madrid por el accidente ferroviario y reclamo de renuncia a Oscar Puente

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- Una multitud de ciudadanos se congregó anoche frente al Ministerio de Transporte de España para exigir la renuncia de Oscar Puente, ministro de la cartera, tras el devastador accidente ferroviario ocurrido en las cercanías de Toledo, que resultó en la muerte de 68 personas.

La manifestación fue convocada por el partido Falange, centrando su atención en la demanda de responsabilidades políticas ante la tragedia. Durante la concentración, los asistentes lanzaron consignas como "Oscar Puente, ministro de la muerte".

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Además de criticar al ministro, los manifestantes también dirigieron sus reproches hacia Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quien ha sido objeto de críticas por la gestión de la seguridad ferroviaria.

La protesta se desarrolló en el paseo de la Castellana y estuvo marcada por momentos de tensión, ya que las fuerzas policiales emplearon gas pimienta y realizaron cargas contra algunos de los manifestantes. Para controlar la situación, la policía aisló a un grupo de participantes y acordonó el área con el fin de evitar que los enfrentamientos se intensificaran.

El trágico accidente tuvo lugar el miércoles por la mañana, cuando un tren del servicio de Alta Velocidad Española (AVE) colisionó por detrás a otro de la empresa Iryo que se encontraba detenido. Las primeras investigaciones apuntan a un posible error por parte de los operadores ferroviarios como causa del choque.

El impacto resultó en el descarrilamiento de varios vagones, de los cuales dos cayeron por un terraplén, lo que llevó a la interrupción de los servicios ferroviarios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.