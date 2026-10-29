Un juez de California niega separación de 20.000 votos por correo en un revés para Trump

FOTO: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sufre un nuevo revés judicial a pocos días de las elecciones de medio término en su país.

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) – Un juez federal en California desestimó el requerimiento del Gobierno de Donald Trump para separar los votos por correo de más de 20.000 electores cuya ciudadanía fue puesta en duda por autoridades federales. En su resolución, el magistrado David Ormond Carter indicó que esta medida podría afectar procesos electorales ya en marcha y que, además, podría resultar en la exclusión de sufragios de ciudadanos estadounidenses, poniendo en riesgo el derecho de los estados a organizar sus elecciones.

El Departamento de Justicia había interpuesto una demanda el 15 de octubre contra el estado de California y el condado de Los Ángeles, tras proporcionar una lista de individuos que, según dos organismos federales, podrían ser extranjeros. La administración solicitó que los votos vinculados a estos nombres no se contabilizaran hasta que se verificara la ciudadanía de cada elector. Sin embargo, las autoridades californianas impugnaron tanto la precisión como la metodología utilizada para generar esta lista.

El juez Carter consideró que el procedimiento de verificación federal era impreciso y advirtió que implementar cambios técnicos en medio de una elección podría generar problemas operativos significativos, lo que podría privar a ciudadanos habilitados de su derecho al voto.

California envía boletas por correo a más de 23 millones de votantes registrados, y cuando se conoció el fallo, más de 3,7 millones de personas ya habían emitido su voto anticipado para las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Funcionarios del condado de Los Ángeles explicaron que las boletas dejan de estar asociadas a la identidad del votante una vez que se verifica la firma y se abre el sobre, como lo exige el sistema para mantener el secreto del sufragio.

El Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión y buscará una medida urgente ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para evitar que los votos cuestionados sean incluidos en el conteo final.

Este tribunal ya había rechazado previamente una apelación del Gobierno, argumentando que el juez de primera instancia aún no se había pronunciado. Sin embargo, dos de los tres miembros de ese tribunal también manifestaron dudas sobre los argumentos presentados por las autoridades federales.

La demanda forma parte de un conjunto de intervenciones del Gobierno de Trump en procesos electorales estatales, en un momento crítico que definirá el control de ambas cámaras del Congreso.