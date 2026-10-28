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Martínez Quarta vuelve a la defensa de River para enfrentar a Boca

El defensor cumplió la sanción y entraría por Lautaro Rivero, autor del gol del triunfo el fin de semana pasado ante Racing.

28/10/2026 | 18:43Redacción Cadena 3

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El defensor entraría por Rivero

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Lucas Martínez Quarta volverá a la titularidad de River para enfrentar a Boca en el Superclásico del próximo domingo 1 de noviembre y Lautaro Rivero sería quien dejaría su lugar.

De esta manera, Leonardo Ponzio tendría que modificar la última línea para el encuentro en la Bombonera.

La vuelta de Martínez Quarta se produce después de que cumpliera la sanción correspondiente por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla. Una vez habilitado nuevamente, el defensor aparece como una alternativa para recuperar su lugar en el equipo titular en uno de los compromisos más importantes del calendario de River.

El cambio que prepara River en defensa

La posible modificación dejaría a Lautaro Rivero como el principal candidato a salir de la formación inicial. El defensor venía siendo una opción para el entrenador, pero el regreso de Martínez Quarta cambiaría el panorama de cara al partido contra el eterno rival.

El regreso del zaguero le permitiría a River recuperar una alternativa habitual en la defensa para un encuentro que exige concentración y solidez. La intención será llegar a la Bombonera con el equipo definido y sin dudas en una zona de la cancha que puede resultar determinante.

Lectura rápida

¿Quién volverá a la titularidad en River?
Lucas Martínez Quarta volverá a la titularidad.

¿A quién reemplazará?
A Lautaro Rivero.

¿Cuándo se jugará el Superclásico?
El próximo domingo 1 de noviembre.

¿Por qué regresa Martínez Quarta?
Cumplió la sanción por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla.

¿Qué busca lograr River con este cambio?
Recuperar solidez y concentración en la defensa para el partido.

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