Lando Norris confirma la llegada de LN4 Fusion a la Fórmula 2 en 2027

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- LN4 Fusion, la escudería de automovilismo creada por el campeón del mundo de Fórmula 1 Lando Norris junto a su equipo de karting Fusion, competirá en la Fórmula 2 a partir de la temporada 2027.

La escudería recibió la confirmación oficial para unirse a la categoría tras ser seleccionada como la única incorporación nueva para el próximo ciclo regulatorio (2027-2029), en el que el campeonato se disputará con una evolución del monoplaza actual sobre el mismo chasis.

La incorporación se materializó después de adquirir los activos y la plaza de la antigua escudería AIX Racing, que también le cedió espacio en la Fórmula 3.

Con esta incorporación, la parrilla de la F2 se ampliará para contar con 11 equipos y 22 monoplazas, manteniendo a las diez estructuras actuales: ART Grand Prix, Campos Racing, DAMS, Hitech, Invicta Racing, MP Motorsport, Prema Racing, Rodin Motorsport, Trident y Van Amersfoort Racing.

El proyecto, presentado en septiembre pasado, ya había confirmado su presencia en la Fórmula 4 Italiana, FREC, Fórmula 3 y karting, mientras mantenía la solicitud pendiente para la F2.

Además, el equipo busca incluir la F4 Británica en sus planes futuros, consolidando un camino de desarrollo integral que abarca desde el karting hasta el último escalón previo a la Fórmula 1.

Simultáneamente, Norris lanzó el LN4 Legacy Programme, coordinado por el exdirector deportivo de Alpine, Julian Rouse, un programa de becas destinado a financiar y respaldar a jóvenes talentos sin recursos económicos.

En el ámbito técnico y operativo, las actividades en el Reino Unido estarán lideradas por Dan Hazlewood, jefe de Fusion Motorsport.

Las operaciones en Europa contarán con personal clave del antiguo equipo Prema Racing: Rene Rosin se sumará como consultor y director de equipo, mientras que Guillaume Capietto asumirá el rol de director de carreras.

Bruno Michel, CEO de la Fórmula 2, destacó el alto interés global por ingresar al campeonato en este ciclo de tres años y expresó su confianza en que LN4 Fusion aportará una experiencia considerable al certamen.

El CEO de LN4, Dan Richards, calificó el logro como un hito significativo que permitirá ofrecer un entorno competitivo y sostenible para la preparación de pilotos antes de dar el salto definitivo a la máxima categoría.