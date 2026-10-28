Padre Juan Martínez: "Estamos preparados para recibir a 800.000 personas en Córdoba"

La visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativas que van más allá de lo estrictamente religioso. En Córdoba, donde se espera recibir hasta 800.000 personas para la misa prevista en Fadea, la organización avanza con equipos de trabajo y una planificación orientada a recibir a peregrinos de distintos puntos del país.

El padre Juan Martínez, coordinador general de la organización de la visita en Córdoba, explicó que el desafío requiere preparación, coordinación y aprendizaje, pero también representa una oportunidad para fortalecer la vida comunitaria. En diálogo con Cadena 3, sostuvo que el acontecimiento puede impulsar a la Iglesia cordobesa a ser “más protagonista, más acogedora, más servidora”.

El sacerdote también brindó recomendaciones para quienes viajen con personas mayores o niños, y destacó un gesto que consideró significativo: las comunidades judía y musulmana ofrecieron sus instalaciones para alojar a peregrinos y voluntarios.

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Córdoba se prepara para recibir a cientos de miles de peregrinos

Martínez señaló que la organización cuenta con numerosos equipos y que la preparación implica estudiar experiencias previas y aprender de quienes ya participaron en encuentros multitudinarios.

“Cuando hay buenos equipos, uno siente que anda más seguro”, explicó. También describió el proceso como una experiencia de aprendizaje y de fe compartida.

Consultado sobre la cantidad de asistentes que esperan para la misa en Fadea, el sacerdote afirmó que están preparados para recibir a 800.000 personas.

La convocatoria moviliza a fieles de distintos puntos de la Argentina y del exterior. Durante la entrevista, los conductores compartieron el caso de un grupo de estudiantes secundarios que organizó la venta de bolsones de verduras para pagarle el viaje a un compañero que no podía afrontar los gastos.

Para Martínez, este tipo de gestos expresa la fraternidad que puede surgir alrededor de la visita papal.

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Qué deben tener en cuenta quienes viajen con adultos mayores o niños

El coordinador general de la organización recomendó que las personas que planeen asistir contemplen las necesidades particulares de cada integrante del grupo, especialmente si se trata de adultos mayores o personas con movilidad reducida.

Explicó que, en el entorno del centro de convenciones, habrá dispositivos de asistencia y espacios adaptados para quienes necesiten acompañamiento. También se prevé la intervención de servicios de tránsito de la Provincia y del municipio.

En el caso de los contingentes que lleguen con personas mayores, indicó que se buscará facilitar el traslado y la asistencia, aunque aclaró que no puede garantizarse que todos los integrantes de cada grupo reciban el mismo tipo de acompañamiento.

Sobre la posibilidad de asistir a la vigilia con niños pequeños, Martínez consideró que puede ser una experiencia valiosa, siempre que las familias se preparen para pasar varias horas en el lugar.

“Va a ser terreno mucho más plano, más seguro, va a estar delimitado, va a haber baños”, detalló. Además, recomendó llevar elementos como aislantes o bolsas de dormir para los chicos.

El sacerdote recordó la visita de Juan Pablo II a la Argentina, cuando él tenía 14 años, y destacó la solidaridad que observó entre los asistentes. Según expresó, espera que ese espíritu de fraternidad vuelva a manifestarse, incluso a mayor escala.

La clave, sostuvo, será llegar con expectativas realistas y con disposición para afrontar algunas incomodidades, como permanecer de pie, soportar el calor o tener dificultades de conectividad.

“Córdoba nos puede dar alguna sorpresa”

Martínez también se refirió al significado de los distintos puntos del recorrido papal. Consideró que Luján ocupa un lugar central en la identidad argentina por su dimensión religiosa, social y juvenil.

“Luján es como el corazón materno de esta patria que se descubre en la Virgen de Luján”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia de la peregrinación juvenil que se realiza desde 1974 y la consideró una expresión de la religiosidad popular que atraviesa distintos sectores de la sociedad.

Al mismo tiempo, sostuvo que Córdoba tiene una identidad propia dentro de la historia de la fe en el país, vinculada con figuras como el santo José Gabriel Brochero y la beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula.

“Córdoba nos puede dar alguna sorpresa”, señaló al referirse al significado que podría tener la visita en la provincia.

Para el sacerdote, el acontecimiento no debe entenderse únicamente como una celebración católica, sino también como un fenómeno social y humano capaz de reunir a personas con distintas experiencias y creencias.

El gesto de las comunidades judía y musulmana

Uno de los aspectos que Martínez destacó durante la entrevista fue la respuesta de otras comunidades religiosas ante la necesidad de encontrar alojamiento para peregrinos y voluntarios.

Según relató, cuando comenzaron a abrirse espacios para recibir visitantes, la comunidad judía y la musulmana ofrecieron sus instalaciones para albergar a quienes lleguen a Córdoba.

El sacerdote consideró que esa disposición constituye un fruto anticipado de la visita de León XIV y una muestra concreta de convivencia.

También recordó que Córdoba cuenta con el Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz), al que definió como una de las expresiones de diálogo entre credos presentes en la provincia. Según explicó, representantes de otras confesiones acompañarán la celebración prevista en Fadea.

El encuentro interreligioso contemplado en la agenda general de la visita papal se concentrará en Buenos Aires, aunque Martínez señaló que tiene entendido que habrá participantes de Córdoba en esa instancia.

El desafío que quedará después de la visita

Más allá de la organización logística, Martínez planteó que uno de los principales desafíos será sostener en el tiempo los efectos de la llegada del Papa.

A su entender, la convocatoria puede impulsar a las parroquias, los colegios y los movimientos religiosos a revisar sus prácticas y fortalecer su capacidad de recibir y acompañar a otras personas.

“Nos está animando a ser una Iglesia más protagonista, más acogedora, más servidora”, afirmó.

El sacerdote también señaló que la visita puede ayudar a renovar estructuras y actitudes para que las comunidades sean espacios abiertos a todos.

Hacia el final de la entrevista, agradeció el trabajo de los medios de comunicación para acercar información a los peregrinos y ayudarlos a prepararse para el encuentro.

La expectativa, concluyó, es que la visita de León XIV deje una memoria duradera y una experiencia de fraternidad que continúe después de que el Papa se retire de la Argentina.

Entrevista de Amamos Argentina.