La crecida del río achicará islas: "No es que trae mucha agua, recupera su normalidad"

El aumento del nivel del río Paraná y los pronósticos vinculados con el fenómeno de El Niño generan consultas entre quienes planean disfrutar del agua durante el verano. Sin embargo, Christian Ganem, instructor de la Academia Náutica Sin Límites, planteó una mirada optimista sobre el escenario previsto y consideró que la crecida será beneficiosa para el Delta. “Vamos a tener una temporada hermosa”, afirmó en diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Ganem sostuvo que los niveles actuales se acercan a los valores que considera habituales para el río y que el agua permitirá recuperar sectores del Delta afectados por la bajante prolongada. Según explicó, se prevé que el Paraná alcance un pico de 4,60 metros y que luego registre otro de alrededor de 4,70 metros. En ese sentido, señaló que Rosario entra en alerta a partir de los 5,30 metros y consideró poco probable que se alcance esa marca durante este año.

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El instructor también advirtió que la recuperación del nivel del agua puede afectar a quienes construyeron o instalaron espacios en zonas que quedaron expuestas durante la bajante. “Se van a inundar, pero no porque este río está trayendo mucha agua, sino porque está recuperando su normalidad”, explicó. Para Ganem, la crecida permitirá que el Delta recupere parte de sus condiciones habituales y favorezca la navegación y el acceso a distintos sectores de las islas.

Respecto de las condiciones meteorológicas, el especialista recomendó no dejarse llevar por las alertas generales y sostuvo que las embarcaciones están preparadas para afrontar distintas situaciones si se cuenta con los conocimientos necesarios. No obstante, remarcó la importancia de aprender a navegar, tener las habilitaciones correspondientes y llevar los elementos de seguridad. También recomendó protegerse del sol durante las salidas prolongadas, especialmente ante las altas temperaturas previstas para el verano.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el uso de los chalecos salvavidas. Ganem explicó que cada embarcación debe contar con uno por persona, aunque aclaró que, según su interpretación de la reglamentación, no es obligatorio llevarlo puesto en todo momento. De todos modos, recomendó utilizarlo y verificar que esté correctamente colocado. “El chaleco salvavida sirve si está puesto”, resumió. Además, advirtió que muchas personas desconocen cómo ajustarlo de manera adecuada y aconsejó que quien esté a cargo de la embarcación ayude a los pasajeros a colocárselo antes de subir.

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En cuanto a la navegación, subrayó que es fundamental respetar el canal señalizado por las boyas y evitar interferir en el recorrido de embarcaciones de mayor tamaño. Explicó que las lanchas deben maniobrar con prudencia, sin cruzarse delante de los barcos que circulan por el canal. También recomendó aprender a enfrentar las olas que generan otras embarcaciones y conocer las reacciones de la propia lancha ante distintas condiciones del agua.

El instructor destacó, además, la importancia de mantener una actitud de aprendizaje permanente. “El gran maestro es la isla”, afirmó, al referirse a la experiencia de los isleños y al conocimiento que se adquiere con la práctica. En esa línea, pidió respetar a quienes viven en las islas, cuidar la vegetación y los animales y entender el río como un espacio compartido por navegantes, pescadores, kayakistas y usuarios de distintos tipos de embarcaciones.

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Sobre la posibilidad de que la crecida provoque el desplazamiento de animales hacia las costas de Rosario, consideró que no se espera un escenario comparable con el de otras inundaciones de mayor magnitud. De todas maneras, recordó que ante la presencia de fauna silvestre fuera de su hábitat o cualquier emergencia náutica se puede contactar a Prefectura Naval Argentina a través del 106 o por el canal 16 de VHF.

Finalmente, Ganem insistió en que la prevención y el respeto por las normas son condiciones indispensables para disfrutar del Paraná. Invitó a los rosarinos a conocer los sectores menos concurridos del Delta y destacó que la región cuenta con numerosos espacios naturales para recorrer. Su recomendación para la temporada combina preparación, seguridad y disfrute: contar con los elementos necesarios, conocer los límites propios y de la embarcación y aprovechar el río sin descuidar el entorno.

Entrevista de Cecilia Moro.