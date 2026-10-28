Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

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El sorteo número 31652 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 6189, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Rata).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6189

2° 7088

3° 7743

4° 4906

5° 8883

6° 4665

7° 1417

8° 2902

9° 7455

10° 9375

11° 0188

12° 9362

13° 4193

14° 6072

15° 2710

16° 6046

17° 9928

18° 0517

19° 7969

20° 0820