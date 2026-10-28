Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.
El sorteo número 31652 de la Quiniela vespertina se realizó el miércoles 28 de octubre a las 18:00, destacando el número 6189 en la primera posición, correspondiente a "A primera (La Rata)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31652 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 6189, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Rata).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6189
2° 7088
3° 7743
4° 4906
5° 8883
6° 4665
7° 1417
8° 2902
9° 7455
10° 9375
11° 0188
12° 9362
13° 4193
14° 6072
15° 2710
16° 6046
17° 9928
18° 0517
19° 7969
20° 0820
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31652 de la Quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 28 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 6189, correspondiente a "A primera (La Rata)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.