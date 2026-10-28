Duda en el arco y dos cambios en evaluación para el domingo en mente de Almirón

Por Marcelo Lamberti

Rosario Central prepara el partido ante Sarmiento de Junín con la incertidumbre sobre la disponibilidad de Axel Werner y la búsqueda del reemplazante de Ibarra.

El cuerpo técnico definirá la formación en las próximas prácticas, con Alan Rodríguez, Pizarro y Cantizano entre las alternativas para el equipo titular.

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La principal incógnita pasa por el arco. Por estas horas, hay pocas expectativas de que Werner llegue en condiciones al encuentro, por lo que su situación será determinante para definir quién ocupará el puesto.

En cuanto a los cambios de campo, el entrenador analiza variantes respecto del equipo que enfrentó a Atlético Tucumán.

Alan Rodríguez y Pizarro aparecen como opciones para recuperar la pelota, mientras que Cantizano podría meterse entre los titulares. La práctica de este miércoles será importante para terminar de delinear el once.

El partido del domingo ante Sarmiento también tendrá peso en la pelea por el campeonato.

Si Central consigue un empate o una victoria, llegará a la definición con chances de consagrarse. En ese escenario, el equipo auriazul podría volver a jugar en el Gigante de Arroyito el viernes 6, ante Estudiantes de Río Cuarto, en la última fecha.