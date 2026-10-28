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Duda en el arco y dos cambios en evaluación para el domingo en mente de Almirón

El entrenador analiza variantes respecto del equipo que enfrentó a Atlético Tucumán, el último de visita y también con ausencia de Franco Ibarra.    

28/10/2026 | 19:44Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Jorge Almirón, DT de Rosario Central.

FOTO: Jorge Almirón, DT de Rosario Central.

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  1.

    Audio. Marcelo Lamberti analiza la actualidad de Rosario Central a mitad de semana previo a un partido.

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    Episodios

Marcelo Lamberti Por Marcelo Lamberti

Rosario Central prepara el partido ante Sarmiento de Junín con la incertidumbre sobre la disponibilidad de Axel Werner y la búsqueda del reemplazante de Ibarra.

El cuerpo técnico definirá la formación en las próximas prácticas, con Alan Rodríguez, Pizarro y Cantizano entre las alternativas para el equipo titular.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La principal incógnita pasa por el arco. Por estas horas, hay pocas expectativas de que Werner llegue en condiciones al encuentro, por lo que su situación será determinante para definir quién ocupará el puesto.

En cuanto a los cambios de campo, el entrenador analiza variantes respecto del equipo que enfrentó a Atlético Tucumán.

Alan Rodríguez y Pizarro aparecen como opciones para recuperar la pelota, mientras que Cantizano podría meterse entre los titulares. La práctica de este miércoles será importante para terminar de delinear el once.

El partido del domingo ante Sarmiento también tendrá peso en la pelea por el campeonato.

Si Central consigue un empate o una victoria, llegará a la definición con chances de consagrarse. En ese escenario, el equipo auriazul podría volver a jugar en el Gigante de Arroyito el viernes 6, ante Estudiantes de Río Cuarto, en la última fecha.

Lectura rápida

¿Qué partido está preparando Rosario Central?
Rosario Central está preparando el partido contra Sarmiento de Junín.

¿Quién es el jugador cuya disponibilidad es incierta?
La disponibilidad incierta es la de Axel Werner.

¿Cuándo se definirá la formación del equipo?
La formación se definirá en las próximas prácticas.

¿Qué resultado necesita Central para tener chances de consagrarse?
Necesita conseguir un empate o una victoria.

¿Dónde podría jugar Central si logra un buen resultado?
Podría jugar en el Gigante de Arroyito ante Estudiantes de Río Cuarto.

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