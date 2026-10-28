Fassi, en la búsqueda del nuevo mánager para Talleres

FOTO: Andrés Fassi habló con Cadena 3 desde el CARD.

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Talleres está en la búsqueda de un mánager deportivo para la próxima temporada, con la idea de reestructurar toda el área y en ese sentido varios nombres aparecen como expectativas.

El presidente Andrés Fassi ya mantuvo algunas conversaciones pero seguirá en esa línea.

Nicolás Burdisso y Federico Lussenhoff son dos de los nombres más rutilantes y ambos con experiencia en el cargo.

Burdisso trabajó en Boca entre 2018 y 2019, en Fiorentina en 2024 y últimamente en el Monza italiano hasta junio pasado.

Pero el cordobés de Altos de Chipión tendría otras prioridades, porque primero estuvo en el radar de Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente aunque estaría más cerca de Racing.

Diego Milito lo tendría muy cerca de contratar y con Burdisso aparece como primera opción a técnico Guillermo Barros Schelotto, quien acaba contrato en Vélez y no seguiría allí.

Lussenhoff supo jugar un semestre en Talleres pero viene de ocupar el puesto de Director Deportivo de Rosario Central entre 2023 y mitad de este año.

Antes, el Colorado fue Coordinador Deportivo de Estudiantes de Río Cuarto entre 2020 y 2022.

En la actualidad, el área deportiva está manejada por Sebastián Fassi, quien no seguirá en esa función después de la última fecha del Clausura.