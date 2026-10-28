Fassi, en la búsqueda del nuevo mánager para Talleres
El presidente albiazui tiene en carpeta varios nombres pero dos sobresalen del resto que son Burdisso y Lussenhoff. Los detalles.
28/10/2026 | 18:18Redacción Cadena 3
FOTO: Andrés Fassi habló con Cadena 3 desde el CARD.
Talleres está en la búsqueda de un mánager deportivo para la próxima temporada, con la idea de reestructurar toda el área y en ese sentido varios nombres aparecen como expectativas.
El presidente Andrés Fassi ya mantuvo algunas conversaciones pero seguirá en esa línea.
Nicolás Burdisso y Federico Lussenhoff son dos de los nombres más rutilantes y ambos con experiencia en el cargo.
Burdisso trabajó en Boca entre 2018 y 2019, en Fiorentina en 2024 y últimamente en el Monza italiano hasta junio pasado.
Pero el cordobés de Altos de Chipión tendría otras prioridades, porque primero estuvo en el radar de Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente aunque estaría más cerca de Racing.
Diego Milito lo tendría muy cerca de contratar y con Burdisso aparece como primera opción a técnico Guillermo Barros Schelotto, quien acaba contrato en Vélez y no seguiría allí.
Lussenhoff supo jugar un semestre en Talleres pero viene de ocupar el puesto de Director Deportivo de Rosario Central entre 2023 y mitad de este año.
Antes, el Colorado fue Coordinador Deportivo de Estudiantes de Río Cuarto entre 2020 y 2022.
En la actualidad, el área deportiva está manejada por Sebastián Fassi, quien no seguirá en esa función después de la última fecha del Clausura.
Lectura rápida
¿Qué busca Talleres? Un mánager deportivo para la próxima temporada.
¿Quién es el presidente de Talleres? Andrés Fassi.
¿Cuándo dejará su cargo Sebastián Fassi? Después de la última fecha del Clausura.
¿Dónde trabajó Nicolás Burdisso recientemente? En el Monza italiano hasta junio pasado.
¿Qué rol tuvo Lussenhoff en Rosario Central? Director Deportivo entre 2023 y mitad de este año.