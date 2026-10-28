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Instituto: para Flores no es momento de hacer balances

El entrenador de Instituto, además, confesó que los tres jugadores al límite de amarillas, jugarán este fin de semana ante Estudiantes de La Plata.

28/10/2026 | 18:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Diego Flores, DT de Instituto, en el clásico ante Talleres. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Diego Flores, DT de Instituto, en el clásico ante Talleres. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

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El entrenador de Instituto, Diego Flores, enfrentó a la prensa y destacó el momento que atraviesa el equipo, líder de la zona A y clasificado a los playoffs por el título y con el pase asegurado a una copa internacional en 2027.

“Disfrutando del presente con la familia y amigos, pero ahora estamos en la parte más importante del año”.

Lleva 29 partidos al mando de la Gloria, con 18 victorias, 5 empates y 6 derrotas, sacando 59 puntos de 87 posibles.

No obstante esos números consideró: “No es momento de hacer balances, hay que poner mucho foco en lo que viene que son tres puntos de oro”, refiriéndose al choque del próximo fin de semana ante Estudiantes de La Plata.

Instituto puede asegurarse el primer puesto del grupo con una victoria, pero además esos hipotéticos tres puntos le darían la chance de seguir con vida en la lucha por entrar a la Copa Libertadores.

En ese sentido, el equipo tiene tres futbolistas al límite de amarillas que son Alex Luna, Leonel Mosevich y Jonathan Galván.

“Tenemos tres jugadores con cuatro amarillas, pero van a jugar los tres, no vamos a guardar nada”, aseguró.

Informe de Gustavo Corradini

Lectura rápida

¿Quién es el entrenador de Instituto?
El entrenador es Diego Flores.

¿Qué posición ocupa Instituto en su zona?
Instituto es líder de la zona A.

¿Cuántos partidos ha dirigido Diego Flores?
Ha dirigido 29 partidos.

¿Qué necesita Instituto para asegurarse el primer puesto del grupo?
Necesita una victoria en el próximo partido.

¿Cuántos jugadores están al límite de amarillas?
Hay tres futbolistas al límite de amarillas.

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