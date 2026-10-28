Tragedia aérea en Uruguay: un piloto falleció tras colisión de avionetas en Guazuvirá
El accidente ocurrió en el balneario de Guazuvirá, en el departamento de Canelones, cuando las aeronaves realizaban maniobras acrobáticas.
FOTO: Un piloto murió tras el choque de dos avionetas en pleno vuelo en Uruguay.
Un piloto falleció este miércoles en Uruguay luego de que dos aeronaves civiles chocaran en el aire durante maniobras acrobáticas en las cercanías del balneario de Guazuvirá, ubicado en el departamento de Canelones, a aproximadamente 60 kilómetros de Montevideo.
De acuerdo a lo informado por la Fuerza Aérea Uruguaya, el siniestro tuvo lugar cerca del mediodía. Tras la colisión, una de las avionetas consiguió realizar un aterrizaje de emergencia en las instalaciones del Aeroclub Green, mientras que la otra, un modelo Rihn DR-109, se desplomó y su único ocupante perdió la vida.
Luego del accidente, un equipo de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil se desplazó al sitio para iniciar las investigaciones pertinentes, según reportó EFE y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
El grupo de investigación está compuesto por su director y un investigador, quienes se encargarán de realizar las pericias necesarias para determinar las circunstancias y las causas del choque.
La Fuerza Aérea ha señalado que el objetivo de la investigación es determinar las causas y las circunstancias del accidente, aunque hasta el momento no se han divulgado las conclusiones de las primeras indagaciones.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un piloto falleció tras la colisión de dos avionetas en Guazuvirá, Uruguay.
¿Quiénes están involucrados?
Las aeronaves eran civiles y realizaban maniobras acrobáticas.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente ocurrió el miércoles 28 de octubre, cerca del mediodía.
¿Dónde se produjo el choque?
En las inmediaciones del balneario de Guazuvirá, en el departamento de Canelones.
¿Qué medidas se están tomando?
La Junta Investigadora de Accidentes está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del siniestro.
[Fuente: Noticias Argentinas]