Tragedia aérea en Uruguay: un piloto falleció tras colisión de avionetas en Guazuvirá

FOTO: Un piloto murió tras el choque de dos avionetas en pleno vuelo en Uruguay.

Un piloto falleció este miércoles en Uruguay luego de que dos aeronaves civiles chocaran en el aire durante maniobras acrobáticas en las cercanías del balneario de Guazuvirá, ubicado en el departamento de Canelones, a aproximadamente 60 kilómetros de Montevideo.

De acuerdo a lo informado por la Fuerza Aérea Uruguaya, el siniestro tuvo lugar cerca del mediodía. Tras la colisión, una de las avionetas consiguió realizar un aterrizaje de emergencia en las instalaciones del Aeroclub Green, mientras que la otra, un modelo Rihn DR-109, se desplomó y su único ocupante perdió la vida.

Luego del accidente, un equipo de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil se desplazó al sitio para iniciar las investigaciones pertinentes, según reportó EFE y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El grupo de investigación está compuesto por su director y un investigador, quienes se encargarán de realizar las pericias necesarias para determinar las circunstancias y las causas del choque.

La Fuerza Aérea ha señalado que el objetivo de la investigación es determinar las causas y las circunstancias del accidente, aunque hasta el momento no se han divulgado las conclusiones de las primeras indagaciones.