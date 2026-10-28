Superclásico: Lautaro Blanco regresa y el arbitraje genera controversia en Boca

FOTO: Boca va por un triunfo en el Superclásico que le permita soñar con el título de Campeón de Liga.

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- Boca se enfrentará a River este domingo a las 15:00 en "La Bombonera", en lo que será una nueva edición del Superclásico.

En el ámbito deportivo, el cuerpo técnico liderado por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena reconfigura el equipo titular con el regreso de Blanco y una duda entre Sebastián Villa y Alan Velasco. En lo institucional, la elección del árbitro Nicolás Ramírez y de Silvio Trucco en el VAR ha generado un profundo descontento debido a antecedentes adversos para el club de la Ribera.

La cuenta regresiva para este Superclásico ha comenzado. Este domingo a las 15:00 horas, el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) será el escenario del crucial enfrentamiento entre Boca y River, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Mientras el cuerpo técnico xeneize ajusta los detalles de su alineación, los pasillos del club están marcados por el malestar tras la confirmación de la terna arbitral.

En términos tácticos, Boca presenta un cambio significativo en su defensa. Lautaro Blanco, quien fue preservado en el partido contra Independiente debido a la carga de partidos, volverá a ocupar el lateral izquierdo en lugar de Malcom Braida.

La principal incógnita del once inicial se centra en el ataque: Villa y Velasco compiten por un lugar en la alineación titular. La inclusión del colombiano podría aportar velocidad, mientras que Velasco ofrecería mayor conexión con los delanteros.

Arruabarrena tiene a su disposición a todo el plantel sin lesiones, y la posible formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa (o Alan Velasco).

El entrenador esperará hasta el último momento para confirmar la alineación, ya que podrían surgir sorpresas en el banco de suplentes. Sin embargo, la atención no solo recae en la táctica, sino también en la designación de Nicolás Ramírez como árbitro principal y Silvio Trucco en el VAR, lo que ha intensificado la tensión institucional.

El malestar en el club no es infundado; se basa en antecedentes recientes que han dejado una huella en la memoria colectiva de Boca.

El antecedente de Ramírez y la estadística que incomoda

En Boca tienen presente lo sucedido en el clásico de septiembre de 2024, donde Ramírez sancionó una mano de Milton Giménez que anuló un gol del empate xeneize en el último minuto. La controversia radicó en que la pelota impactó involuntariamente en la mano del delantero tras un choque aéreo con Franco Armani, una jugada que el cuerpo técnico y los hinchas reclamaron como penal.

Este episodio se suma a una estadística actual que genera incomodidad en el club: Nicolás Ramírez es el árbitro que más penales ha sancionado en el torneo, mientras que Boca no ha recibido ninguno a favor, a diferencia de River, que ya cuenta con tres penales.

El factor Silvio Trucco en el VAR: un historial de máxima tensión

La designación de Trucco en el VAR ha elevado aún más las alarmas. Su historial incluye episodios que han marcado al club, como el clásico del 7 de mayo de 2023, donde se sancionó un penal considerado inexistente por un contacto de Agustín Sández sobre Pablo Solari, lo que le permitió a River ganar el partido.

Además, los hinchas recuerdan con indignación la semifinal de la Copa Sudamericana de 2014, donde un fuerte golpe de Leonel Vangioni a Juan Manuel Martínez no fue sancionado adecuadamente, lo que llevó a la fractura del tobillo del delantero.

Con este complejo panorama, el plantel xeneize buscará concentrarse en el partido y dejar de lado las tensiones externas, con la meta de lograr un triunfo crucial ante su eterno rival en casa.