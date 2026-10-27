Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.

El sorteo número 26598 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1066, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lombrices).

1° 1066

2° 3341

3° 0359

4° 4867

5° 6412

6° 9227

7° 9244

8° 2263

9° 7216

10° 3144

11° 6326

12° 6801

13° 8758

14° 6406

15° 0052

16° 1345

17° 9898

18° 3227

19° 4937

20° 5888

Los números ganadores de la Quiniela Nocturna son esperados con gran expectativa por los apostadores. Este sorteo, que se realiza cada noche, ofrece la posibilidad de ganar importantes premios. La interpretación de los números también es un aspecto cultural significativo en la vida de muchos argentinos.