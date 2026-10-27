Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.
El sorteo número 26598 de la Quiniela Nocturna se realizó el martes 27 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1066, correspondiente a "A primera (Lombrices)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26598 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1066, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lombrices).
1° 1066
2° 3341
3° 0359
4° 4867
5° 6412
6° 9227
7° 9244
8° 2263
9° 7216
10° 3144
11° 6326
12° 6801
13° 8758
14° 6406
15° 0052
16° 1345
17° 9898
18° 3227
19° 4937
20° 5888
Los números ganadores de la Quiniela Nocturna son esperados con gran expectativa por los apostadores. Este sorteo, que se realiza cada noche, ofrece la posibilidad de ganar importantes premios. La interpretación de los números también es un aspecto cultural significativo en la vida de muchos argentinos.
Lectura rápida
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1066, correspondiente a "A primera (Lombrices)".
¿Cuándo se realizó el sorteo?
El sorteo se realizó el martes 27 de octubre a las 21:00.
¿Qué es la Quiniela Nocturna?
Es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los apostadores eligen números para ganar premios.
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números en la Quiniela Nocturna.
¿Qué significa el número 1066?
El número 1066 se interpreta tradicionalmente como "A primera (Lombrices)".