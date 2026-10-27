Reanudación del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña con testimonios clave
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanuda este miércoles con el testimonio de siete testigos. Las audiencias se desarrollarán a partir de las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
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Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El juicio relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, un menor desaparecido desde hace más de dos años en la localidad correntina de 9 de Julio, se reanudará este miércoles con la declaración de siete testigos.
Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, los testigos que comparecerán son Rocío Clotilde Moyano, Edgar Rolando Maldonado, Darío Esteban Canteros, Yohana Marisel Parra, Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández y Fernando Rafael Alianza.
El día jueves, continuarán las audiencias con la presencia de Ramón José Roldán, Víctor Andrés Insaurralde, Rubén Darío González, Ricardo Ramón Romero y Ramón Gabriel González. También declarará María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes.
Se ha informado que se desistió de la comparecencia de Cristian Daniel Cáceres, Yudith Ledesma y Eduardo Villarreal, quienes habían sido presentados por la defensa de Delfina Taborda y Leonardo Daniel Rubio, acusados de entorpecer la investigación, así como por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Por otro lado, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco decidieron suspender la jornada que estaba prevista para el jueves 5 de noviembre debido a cuestiones de agenda.
Las audiencias se llevarán a cabo a partir de las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
Lectura rápida
¿Cuál es el tema principal del juicio?
El juicio se centra en la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, un menor desaparecido.
¿Quiénes son los testigos que declararán?
Siete testigos, entre ellos Rocío Clotilde Moyano y Edgar Rolando Maldonado, están programados para declarar.
¿Cuándo se reanuda el juicio?
El juicio se reanuda este miércoles, comenzando las audiencias a las 8:30.
¿Dónde se llevan a cabo las audiencias?
Las audiencias se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
¿Quiénes son los acusados?
Los acusados incluyen a María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, entre otros, por el extravío del niño.
[Fuente: Noticias Argentinas]