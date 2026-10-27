FOTO: Reanudación del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña con testimonios clave

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El juicio relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, un menor desaparecido desde hace más de dos años en la localidad correntina de 9 de Julio, se reanudará este miércoles con la declaración de siete testigos.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, los testigos que comparecerán son Rocío Clotilde Moyano, Edgar Rolando Maldonado, Darío Esteban Canteros, Yohana Marisel Parra, Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández y Fernando Rafael Alianza.

El día jueves, continuarán las audiencias con la presencia de Ramón José Roldán, Víctor Andrés Insaurralde, Rubén Darío González, Ricardo Ramón Romero y Ramón Gabriel González. También declarará María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes.

Se ha informado que se desistió de la comparecencia de Cristian Daniel Cáceres, Yudith Ledesma y Eduardo Villarreal, quienes habían sido presentados por la defensa de Delfina Taborda y Leonardo Daniel Rubio, acusados de entorpecer la investigación, así como por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Por otro lado, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco decidieron suspender la jornada que estaba prevista para el jueves 5 de noviembre debido a cuestiones de agenda.

Las audiencias se llevarán a cabo a partir de las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.