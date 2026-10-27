FOTO: Una discusión por un viaje terminó con tres detenidos y una nena de 2 años en el hospital.

Un violento conflicto entre un conductor de aplicación y una pasajera derivó este martes en la detención de tres personas y en la derivación de una niña de 2 años al Hospital Roque Sáenz Peña.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de Bermúdez y Rui Barbosa, en la ciudad de Rosario, según informó la Unidad Regional II – Comando Radioeléctrico.

De acuerdo con el reporte policial preliminar, el conductor del vehículo, Matías Ricardo C. Q., de 37 años, manifestó que tras una discusión por un cambio de recorrido canceló el viaje y que la mujer habría provocado daños en su automóvil. Por su parte, la pasajera, Daiana Ayelén M., de 29 años, indicó que el conductor la habría insultado y empujado mientras sostenía a su hija de 2 años, provocando que ambas cayeran al suelo.

Posteriormente, una amiga de la mujer, Malvina Soledad G., de 40 años, habría golpeado al conductor, siempre según el relato de la pasajera.

La niña fue trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña para su atención. Las tres personas involucradas —el conductor de 37 años y las dos mujeres de 29 y 40— quedaron aprehendidas, mientras que el automóvil, un Volkswagen Gol Trend color negro, fue secuestrado. Ambas partes manifestaron su intención de instar la acción penal.

Las aprehensiones se concretaron en la zona de Salva y Arijón, y las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 15ª.